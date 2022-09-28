TMO'dan 'fındık fiyatı' açıklaması

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, fındık fiyatlarına ilişkin açıklama yaptı.

Ordu'da TMO’nun organize sanayi bölgesi alanındaki alım noktasını ziyaretinde açıklamalarda bulunan Güldal, "Serbest piyasanın bizim altımızda olduğunu biliyoruz. Tahmin ediyorum kısa bir süre sonra bizim seviyelerimize daha yakın hale gelecektir diye değerlendiriyorum'' dedi.

"TMO'ya ciddi ilgi var"

Üreticilerden TMO'ya ciddi bir ilgi olduğunu belirten Güldal şunları söyledi:

"Randevularımız tamamına yakın karşılıklı geliyor. Yani randevuya sadakat yüzde 95-98 oranında. Gezdiğimiz noktalarda gördüğümüz iyileştirmeler ve alacağımız tedbirler noktasında da talimatlar alıyoruz. 22 Ağustos'tan itibaren fındık alımlarına başlamıştık. Bugün itibariyle de 100 bin tonun üzerinde bir randevu, ciddi miktarda da randevuya sadakatten dolayı bize akış söz konusu oldu. 51 lira sivri, 52 lira levant kalite, 53 lira Giresun kalite fındık alıyoruz ama randımanlar gayet iyi olduğu için birçok yerde, 55, 56 ve 57 lira gibi fiyatlandırmalar da söz konusu oluyor, bu da bizi mutlu ediyor.''

"Günlük alım 4 bin tona çıkacak"

Karadeniz'deki tüm fındık üretim bölgelerinde şu anda 50 alım noktasında alım yapıldığını kaydeden Güldal, depo imkanı buldukça ve ihtiyaç olan yerlerde yeni alım merkezleri oluşturmak suretiyle daha da artabildiğini aktardı. Günlük 2 bin 500-3 bin ton arası TMO'nun fındık aldığına dikkat çeken Güldal, “Önümüzdeki haftalarda bu miktarı belki de 4 bin tona çıkacaktır. Bütün bunun hazırlıklarını yaptık" diye konuştu.