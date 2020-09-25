TMO müdahale alımlarıyla üreticinin yüzünü güldürüyor

MANİSA (AA) - AHMET BAYRAM - Son dönemde ana görev alanında bulunan hububat ve bakliyat gibi tarım ürünlerinin dışında fındık, kuru üzüm, kuru incir ve kuru kayısı gibi tarım ürünlerinde de devreye giren Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), piyasa düzenleyici rolünde yaptığı müdahale alımlarıyla üreticinin yüzünü güldürüyor.

1938 yılında Resmi Gazetede yayınlanan kanunla buğday fiyatlarının üreticiler bakımından normalin altına düşmesinin ve tüketici aleyhine yükselmesinin engellenmesi, buğday piyasasının korunması ve düzenlenmesi amacıyla kurulan TMO'ya, takip eden yıllarda arpa, yulaf, çavdar, mısır, pirinç, muhtelif yağlar, et, balık, yonca tohumu ve bakliyat alım görevleri de verildi.

Türkiye'nin dört bir yanındaki limanlarda ve tarımsal üretimin yoğun olduğu bölgelerde depolar yapan ofis, 4 milyon ton depolama kapasitesine ulaştı.

Ana görev alanında bulunan hububat ve bakliyat gibi tarım ürünlerinin dışında ilk olarak 2006 yılında fındıkta üretici ve tüketiciyi koruyup piyasayı düzenleme adına müdahale alımına başlayan ofis, fındıktan olumlu sonuç alınca benzer piyasa sorunlarının yaşandığı kuru üzüm için 2017 yılında, kuru incir için 2019'da, kuru kayısıda ise bu yıl müdahale alımlarına başladı.

TMO'nun devreye girmesi ve açıkladığı alım fiyatları, fındık ile kuru meyve sektöründe üretim yapıp, yıllarca piyasa sorunları yaşayan başta üreticiler olmak üzere pek çok kesimi memnun etti.

TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ana görev alanlarında yer alan hububat ve bakliyatın dışında fındık, kuru üzüm, kuru incir ve kuru kayısıda da devreye girdiklerini belirtti.

Ofis olarak her zaman üreticinin memnuniyeti ve emeğinin karşılığını alması için gayret ettiklerini vurgulayan Güldal, müdahale alımı yaptıkları tüm ürünlerde verdikleri fiyatların büyük bir memnuniyetle karşılandığını söyledi.

"Amacımız, üreticiyi ve ülkemizin menfaatlerini korumak, ihtiyacımızı üretmek, ürettirmek." diyen Güldal, şöyle konuştu:

"Alım yaptığımız ürün gruplarının artmasından dolayı hiçbir endişemiz yok. Çünkü fındık, üzüm, incir ve kayısı gibi ürünlerimiz bizim en çok ihracat yaptığımız, dünyada lider olduğumuz ürünlerin başında geliyor. Bu ürünlerin değerlerinin korunmasıyla beraber ülkemizin tarımsal ihracatının da değeri artmış oluyor. Fındıkla başlayıp kuru üzümle devam eden müdahale alımlarıyla Türkiye'nin bu ürünlerde yaptığı ihracata ciddi katkı sunduk."

Güldal, fındıkta ülkeye 300 milyon dolarlık ilave bir katkı sağladıklarına dikkati çekerek kuru üzümde de bunu görmeye başladıklarını dile getirdi.

Sahada yaptıkları incelemelerde üreticilerin memnuniyetini yakından gördüklerini anlatan Güldal, "Ülkemizin her köşesinde herkes ofisin müdahale alımı yapmasını istiyor. Görev alanımızdaki ürünlerde biz bunlara cevap veriyoruz. Üreticilerimizin çokça memnuniyet ifade eden teşekkürleriyle karşılaşıyoruz." diye konuştu.

Alaşehir Ziraat Odası Başkanı Necdet Türk de TMO'nun alımlarıyla üreticinin yüzünün güldüğünü anlattı.

Bu sene hava koşullarından ötürü sofralık yaş üzüm rekoltesinin düştüğüne işaret eden Türk, "Bu yüzden üretici üzümü kurutmaya yönelince arz fazlası oluştu. TMO devreye girmese fiyatlar düşecekti." dedi.



Manisa'da 8,5 ton kuru üzümünü TMO'ya satan üretici Mustafa Demirel ise ürününü 12,5 liradan verdiğini ve fiyattan memnun olduğunu ifade etti.







