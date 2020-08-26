TMO fındık alımlarına başladı

Güldal, “Üreticilerimizin fındığını teslim ederken TMO’nun ürün alım kriterlerine dikkat etmesi önem taşıyor. Rutubet oranı yüzde 6’ya kadar, çürük oranı yüzde 3 ve altı, çatlak ve kırık oranı yüzde 5 olan fındıklar alınacak. Sağlam iç fındık oranı yüzde 40 ve üzeri fındıklar tercih edilecek. Buruşuk iç fındık oranı da yüzde 10 olacak. Geçmişte olduğu gibi bu yıl da alım kriterlerimiz geçerli. Üreticilerimiz zaten bu kriterlerimizi biliyor. Ürün bedeli ödemelerini 10 gün içinde yapmayı planlıyoruz” dedi.

Güldal, Giresun’da meydana gelen sel felaketi nedeniyle duyduğu üzüntüyü de ifade ederek, “Fındık üreticilerimizin o bölgelerdeki ürünlerini, hasat tespit sürecinden sonra alacağız. Üreticimizi yalnız bırakmayacağız” değerlendirmesinde bulundu.