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TMO fındık alımına başladı

Ordu’da Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) fındık alımını yapacağı ilk bölge olan Ünye’de, sabahın ilk saatlerinde üreticiler sıralara girerek, fındıklarını vermeye başladı.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 11:20
TMO fındık alımına başladı

Ordu’da Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) fındık alımını yapacağı ilk bölge olan Ünye’de, sabahın ilk saatlerinde üreticiler sıralara girerek, fındıklarını vermeye başladı.


Her yıl üreticilerin merakla beklediği fındık fiyatları, bu yıl sezon başlamadan önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Giresun kalite için 17, levant kalite fındık içinse 16 buçuk lira olarak belirlenen fiyat üreticilerin yüzünü güldürürken, TMO’nun Kurban Bayramı’nın ardından alımlara başlayacağı haberi, üreticilerin çifte bayram yaşamasını sağladı.



Sabahın ilk saatlerinde TMO deposuna geldiler


Randevularını tamamlayıp, internet üzerinden başvurularını tamamlayan ve alımın gerçekleşeceği 21 Ağustos tarihinden bir gün önce fındıklarını araçlara yükleyen üreticiler, sabahın ilk ışıklarıyla TMO’nun Ünye’deki deposunun yolunu tuttu. Yetkililer gelene kadar burada bekleyen üreticiler, fındıklarını vermek için sabırsızlandıklarını belirtti. Ünye ilçesindeki ilk fındık alımı, TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal’ın da katılımı ile kurban kesilerek gerçekleşti.


Ünye’deki TMO deposunda gerçekleşen fındık alımına katılan TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, sezonun hayırlı olmasını temenni ederek, “2019 yılı fındık alım dönemini başlatıyoruz. İnşallah tüm üreticilerimiz, ülkemiz ve bölgemiz için hayırlara vesile olur. TMO olarak 7’nci defa fındık alımıyla Cumhurbaşkanımız tarafından görevlendirildik. 26 Temmuz tarihinde de bizzat Cumhurbaşkanımız tarafından fındık fiyatları açıklanmış oldu. Çok değerli, üreticilerimizi mutlu eden, fındık geleceğine ümit veren bir fiyat değerlendirmesi oldu” dedi.



“200 bin ton civarında depo hazırlığı yapıldı, 33 noktada 60 ekip alım yapacak”


TMO olarak bütün hazırlıklarını tamamladıklarını ifade eden Güldal, “Hasadın başlamasından yaklaşık 200 bin ton civarında depo hazırlığımızı yaptık. 33 noktada 60 ekiple alım yapacağız. Personellerimizi eğittik ve bütün hazırlıklarımız tamamladık. Çiftçilerimizin işlerinin kolaylaşması için TMO olarak üreticilerimizin sıra beklemelerini ve zorluk çekmelerini istemiyoruz. Bunun için de randevu sistemini uygulamaya başladık. Randevu sistemimde internet üzerinden şubelerimize ve buradaki alım noktalarımıza başvuru yaprak, gününü ve saatini alabilirler. Bunu aldıktan sonra da mutlaka tarım il ve ilçe müdürlüklerinde çiftçi kayıt sistemi için güncelleme yapmalarını bekliyoruz. Daha sonra da fındıklarını bize getirecekler” şeklinde konuştu.


Güldal ayrıca fındık üreticilerinin mağdur olmamaları için fındıklarını güzel kurutmaları ve temiz olması konusunda uyarılarda da bulunarak, yüksek randımanla fiyatların yükseleceğini ifade etti.



“TMO’nun rakamları referans fiyattır”


“aradeniz’de bulunan fındık üreten illerin toplam illerin rekoltesinin 700 bin tonun üzerinde olduğunu da açıklayan TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, “Bütün fındığı TMO alacak diye beklemiyoruz, onu da söylemek lazım. Bize yakın fiyatlar da oluştu serbest piyasada. Ümit ediyorum ki, TMO’nun rakamları bir referans fiyattır. Bu rakamların altında üstündeki fiyatlarla bu işin ticaretini ve ihracatını yapan sektörün de katkısı ile güzel bir hasat sezonu tamamlanmış olacak” ifadelerine yer verdi.



“Üreticiler memnun”


Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, üreticilerin bahçeye girmeden fiyatların açıklanmasının memnuniyet verici olduğunu belirtti. Bu yıl randımana güvendiklerini belirten Soydan, üreticilerin TMO kriterlerine uyması gerektiğini ifade etti.


Üreticiler ise açıklanan fiyattan ve TMO’nun fındık alımından memnun olduklarını ifade ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ettiler.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 11:20
  1. doğa

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