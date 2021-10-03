TMMOB, PKK’nın işgali altında

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin düzenlediği sözde basın ödülleri programında; terör örgütü PKK’nın Avrupa’da yayın yapan kanalı Jin TV sunucusu Güler Yıldız’a “Uluslararası Televizyon Haberciliği” ödülünün verilmesine tepki gösteren Türkiye Gençlik Birliği (TGB), Mimarlar Odası Şubesi önünde yaptığı açıklama ile Ankara Valiliği’nden etkinliğin iptal edilmesi için talepte bulundular.

Mehmetçiğe katliamcı demişti

Konuya ilişkin Akit’e konuşan TGB Başkanı Dilek Çınar, TMMOB’un PKK tarafından işgal altında olduğunu belirterek, şunları dile getirdi: “Mimarlar Odasının yönetimi PKK tarafından işgal edilmiştir! Çünkü Türkiye’ye bağlı, Türk milletine bağlı hiçbir kurum, hiçbir kuruluş Mehmetçiğimizi, Aybüke Öğretmeni, Eren Bülbülümüzü, kundaktaki Bedirhan bebeğimizi şehit eden PKK’ya ödül vermez, veremez. PKK’ya verilen ödül, Mehmetçiğe kurşundur. Türk gençliğinin, Türk milletinin bu hainliklere sabredecek bir dakikası dahi kalmamıştır. Bu ödül töreni derhal iptal edilmeli, sorumlular hukuk önüne çıkarılarak hesap vermelidir ve en önemlisi: Mimarlar Odası, PKK işgalinden kurtarılmalıdır. Bu ilk vukuatları değil. TMMOB’un adında Türk var ama içinde Türklüğe, Türk milletine, Türkiye’ye dair en ufak bir şey yok. Hiçbir Türk mühendisin, mimarın, milletine bağlı hiçbir vatandaşımızın yapmayacağı PKK yandaşı eylemlerin odağı haline gelmiştir. Afrin’de, Cerablus’ta, El Bab’ta Mehmetçiğimiz PKK’nın üzerine yürürken; TMMOB Türkiye’yi katliamcılıkla suçluyordu.

Yıllardır PKK'ya kalkan oluyor

Sırtımızı PKK’ya yaslıyoruz diyen HDP vekilleri tutuklanırken; HDP-PKK ile saf tutuyordu. Şehirlerimizin altına bombalar döşeyen HDP belediyelerine kayyumlar atanırken; hendeklerin içinden Türkiye’ye saldırıyordu. Üniversiteler ve devletimizin içinde yuvalanmış terör destekçileri KHK ile ihraç edilirken; TMMOB, gövdesini FETÖ’cülere ve PKK’lılara siper ediyordu. Yıllardır PKK’ya kalkan oluyor. Bu ödülü veren mimarların ellerinde pergel, gönye, kalem değil, ABD’nin PKK’ya verdiği silahların akıttığı mazlum kanı vardır. Bu hainliği gören, duyan, işiten Türkiye’ye bağlı mühendislerimize ve mimarlarımıza sesleniyoruz: Mehmetçiğimizi sırtından vuranlara ödül verilmesine sessiz mi kalacaksınız? Meslektaşlarınızı katledenlere, dağa kaçıranlara ödül verilmesine izin mi vereceksiniz? Meslek onurunuzun bir avuç PKK destekçisi tarafından bu şekilde çiğnenmesine gözünüzü mü yumacaksınız? Vatansever mühendislerimize ve mimarlarımıza çağrımızdır: TMMOB’u kuşatmanın vaktidir!”

Devlet 'Dur' demeli

Medya Derneği Başkanı Ekrem Kızıltaş da, şu değerlendirmede bulundu: “TMMOB yönetiminde bulunan insanlar terör örgütleri ile aynı zihniyettedir. Bu aslında çok şaşırtıcı bir adım değil. Öteden beri bazı kuruluşlar isimlerinin önünde Türk ibaresi olsa da, Türk vatandaşlarını temsil ettiklerini iddia etseler de Türkiye’nin varlığı, birliği, bekası konusunda bu ülkede yaşayan 84 milyon insandan farklı düşünen kuruluşlar olarak kendilerini gösterdiler. Bunlar bu ülkenin varlığına, birliğine kasteden yapıları, kuruluşları desteklediler. TMMOB gibi kuruluşlar buna örnektir. Onlar bu ülkeyi bölmeye, sıkıntıya sokmaya çalışan birçok adım atmış ve bu adımı atan başka kuruluşlara destek vermiştir. Dolayısıyla bu kuruluşun vereceği ödülde PKK’nın yayın organını seçmesi şaşırtmamıştır. Burada önemli olan insanımızın bu kuruluşların gerçek yüzünü görmesidir. Devlet mekanizmalarının yarı kamusal olarak görev gören bu örgütlere karşı gerekli önlemleri de alması gerekiyor. Bu kuruluşun kendisini hiç ilgilendirmeyen bir alana dahil olması zaten ayrı bir meseledir. Gereken tedbirler hızlıca alınmalıdır.”