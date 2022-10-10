TMB, Ukrayna Altyapı Bakanlığı heyetini ağırladı

Yeni Akit Ankara

Toplantıda konuşan Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı M. Erdal Eren, dünya inşaat sektöründe önemli bir paya ve deneyime sahip olan Türk müteahhitlerin, Ukrayna'nın yeniden inşası konusunda en doğru tercih olacağını söyledi. Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna, bir yandan da yaralarını sarmaya çalışıyor. Bir dizi temas için Türkiye'de bulunan Altyapı Bakan Yardımcıları Anna Yurchenko ve Mustafa-Masi Nayyem başkanlığındaki Ukrayna Heyeti, Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Genel Merkezi’nde 10 Ekim 2022 tarihinde Türk müteahhit ve müşavirlik firmaları ile biraraya geldi. Yaklaşık 70 firmanın katıldığı toplantıda Türk müteahhitler, savaşın izlerini silme konusunda büyük bir irade ortaya koydu. Toplantıda TMB ile Ukraynalı yetkililer arasında öncelikli projeler ele alındı ve Ukrayna'nın yeniden inşasına yönelik işbirliği öngören bir mutabakat zaptı imzalandı.

Türk müteahhitleri Ukrayna’nın yeniden imarı için en doğru seçim

Geniş katılımlı toplantının açılışında konuşan TMB Başkanı M. Erdal Eren, dünya inşaat sektöründe önemli bir paya ve deneyime sahip olan Türk müteahhitlerin, Ukrayna'nın yeniden inşası konusunda en doğru seçim olacağını söyledi. Toplantıyla birlikte, Türk müteahhitleri ve teknik müşavirleri için başlayan verimli sürecin gelişerek devam edeceğine inandığını dile getiren Erdal Eren, şunları kaydetti: "Ukrayna'da süren ve binlerce can kaybına neden olan savaştan dolayı derin üzüntü duyuyoruz. Bir an önce sarf edilen tüm çabaların kalıcı barışı getirmesi ve ülkede refahın yeniden sağlanması tek dileğimizdir. Ukrayna'nın geleceğine olan güçlü inancımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bu çerçevede Türk müteahhitlik ve müşavirlik şirketleri, ülkenin yeniden inşa sürecine katkıda bulunmaya fazlasıyla hazırdır." Eren, kısa bir süre önce TMB’nin “Ukrayna’nın Yeniden İnşası Karma Görev Gücü” kurulması teklifiyle başlayan ve Türk ve Ukraynalı makamların güçlü desteğiyle devam eden sürecin sonucunda, Ağustos ayında iki ülke arasında bakanlar düzeyinde bir mutabakat zaptı imzalandığını hatırlattı. TMB Başkanı Eren, “Ukrayna'nın yeniden inşası için Bakanlarımızdan güçlü bir destek alıyoruz. Söz konusu girişimlerimiz ile Ağustos’ta imzalanan mutabakat zaptının bir yansıması olarak bugün gerçekleştirdiğimiz toplantıda da süreçte ilerleyebilmek adına üyelerimizle birlikte Ukrayna makamlarından ilk ağızdan bilgi almayı bekliyoruz" diye konuştu.

“Ukrayna’da faaliyetler yeniden başladı”

Ukrayna'nın Türk müteahhitler için önemli bir ortak olduğunu vurgulayan Eren, ülkede savaş öncesinde son derece aktif olan sektörün toplam 8,7 milyar dolarlık 231 proje üstlendiğini ve son olarak bazı TMB üyelerinin de ülkedeki kritik altyapı unsurlarının onarım ve yeniden inşası için faaliyetlerine başladığını ifade etti. Başkan Eren, toplantı kapsamında bu kez TMB ile Ukrayna Altyapı Bakanlığı referansına sahip “Ader Haber and Co.” hukuk firması arasında imzalanacak mutabakat zaptıyla da ülkedeki yeniden inşa sürecinde Türkiye’den en iyi müteahhitlik hizmetlerini alması için Ukrayna’ya yardımcı olmayı taahhüt edeceklerini kaydetti.

Dünya Bankası, 60 milyar dolarlık zarar hesapladı

Altyapı Bakan Yardımcısı Mustafa Masi Nayyem, Ukrayna’nın yaralarını sarmak için uluslararası toplumun yardımına ihtiyaç duyduklarını ve bu kapsamda toplantıya Türk müteahhitlerin yoğun katılımından memnuniyet duyduklarını ifade etti. Konuk Bakanlardan Anna Yurchenko ise ülkedeki şu anki koşulların zorluğuna ve ülkenin her an saldırı altında olduğuna işaret ederek, Dünya Bankası’na göre Ukrayna alt ve üstyapısında şu ana kadar oluşan zararın 60 milyar ABD Doların üzerinde olduğunu aktardı. Yurchenko, Ukrayna hükümeti ve donör ülke ile kuruluşlarca finanse edilecek projeler arasında ilk etapta hasar görmüş olan çok sayıda yol ve köprü, demiryolu ve enerji altyapısı, hastane ve okul gibi sosyal yapıların yer aldığını belirtti. Konuşmalarda ayrıca özellikle ülkenin tarım ürünleri ihracatı ve lojistik alanında altyapı yatırımlarına duyduğu gereksinim ve bu kapsamda 5 ülke sınırındaki 6 kontrol noktasının geliştirilmesi ihtiyacı öne çıkarıldı. Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar da ülkedeki mevcut durum hakkında bilgi verdi.

Açılış konuşmalarının ardından Ukrayna heyeti tarafından ülkedeki mevcut durum ile öncelikli altyapı projelerine ilişkin bir sunum gerçekleştirilirken, Türk müteahhitler ile müşavirlik firmaları da faaliyetlerini ve Ukrayna özelinde geleceğe yönelik planlarını aktardı. Toplantının son bölümünde ise Ukrayna Altyapı Bakanlığı ile Türk müteahhitlik ve müşavirlik firmaları yetkilileri ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Yurt dışında Türk işgücüne gelir vergisi muafiyeti, TBMM’nin gündeminde

Bu arada Ağustos ayı sonunda düzenledikleri Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Ödül Töreni'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yurt dışında istihdam edilen Türk işgücü için gelir vergisi muafiyeti konusunda ve yine yurt dışında üstlenilmiş projelerde karşılaşılan işçi-işveren uyuşmazlıklarının adil çözümüne yönelik olarak ilgililere talimat verdiğini hatırlatan Başkan Eren, "Sektörün yurt dışında daha fazla Türk işçi istihdam etmesinin önündeki sorunların çözümüne yönelik vergi muafiyeti düzenlemesi konusunda 7 Ekim 2022 tarihinde TBMM’ye sunulan yasa teklifini memnuniyetle karşıladık. Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı arz ediyoruz. Bu düzenlemeyi çok kısa sürede hazırlayarak kanun tasarısını TBMM’ye sunan Hazine ve Maliye Bakanımız ile Bakanlık yetkililerine teşekkür ediyoruz. Hukuki uyuşmazlıklar konusunda ihtiyaç duyduğumuz diğer düzenleme için de gerekli adımların atılmasını bekliyoruz. Bu düzenlemeler, başta Ukrayna olmak üzere alacağımız yeni projelerde Türk işgücü istihdamını önemli ölçüde artıracaktır" dedi.