TL’ye karşı finansal not oyunu

BUĞRA KARDAN

Yaptırımlar ile kur saldırıları üzerinden ekonomimize darbe vurmayı amaçlayan ABD, şimdi de kredi derecelendirme kuruluşlarını devreye soktu. Bu kuruluşların karalama kampanyaları ve yanlı kararları ülkemize yönelik algı operasyonunun bir parçası olarak yorumlanıyor. Şu aşamada Türkiye’nin görünümünü negatife çeviren, ardından 18 Türk bankasının da aralarında bulunduğu 20 finans kurumunun kredi notunu aşağı çeken Moody’s eleştiri oklarının hedefinde. Ekonomistler, Moody’s’in manipülatif kararlarının ekonomiye darbe vuramayacağı, yatırımcıların gelişini önleyemeyeceği kanaatinde.

SİYASİ KARARLAR ALIYORLAR

Altınbaş Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emre Alkin, işaret etti. Bu kuruluşlarda bazı ülkelerin sorunlarını görmemek; bazılarının da sıkıntılı yönlerini öne çıkartmak gibi bir eğilim olduğuna dikkat çeken Alkin, şunları ifade etti: “S&p, Fitch ve Moody’s tarafından ABD ile diyaloğu güçlü olan ülkeler pohpohlanıyor. Washington yönetiminin savaş açtığı ülkeler ise yerden yere vuruluyor. Bu kuruluşlar ABD menşeli olup taraflı kararlar alıyor. Ben kredibiliteleri eriyen bu S&P, Fitch ve Moody’s’in açıklamalarını iskontolu dinliyorum. Çünkü bunların bir ülkeyi iyiyken kötü, kötü iken iyi olarak sunduklarını gördüm, görüyorum.“

YATIRIMCILARA İTİBAR EDİLMELİ

Alkin, S&P, Fitch ve Moody’s tarafından gelen kararlardan çok yatırımcıların eğilimine itibar edilmesi gerektiğini dile getirdi. Alkin, “Yatırımcıların da bir ülkenin şoklara karşı dayanıklılığına, büyüme trendine, üretimine, ihracatına ve gelir alanlarına önem verdikleri unutulmamalı” dedi.

KARAR DALGALANMA GETİRMEZ

AA Finans Analisti Haluk Bürümcekçi ise Moody’s’in kararlarının tartışıldığını kaydederek, “Kuruluş tarafından Ağustos ayının ortalarında ülkemizin notu aşağı çekilmişti. Onu takiben 18 finans kurumumuzun notunun kırıldı. Burada ilave riskler ile ilgili bir karar verilmedi. Yani bu takiben gelen karar dalgalanma getirmeyecek, yatırımlarda ertelemeye neden olmayacaktır” diye konuştu.

MOODY’S’E 16.25 MİLYON DOLARLIK CEZA

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s Investors Service’e, ‘yanlış derecelendirme’ yaptığı gerekçesiyle 16.25 milyon dolar ceza kesti. SEC’ten yapılan yazılı açıklamada, ABD’nin en büyük kredi derecelendirme kuruluşlarından biri olan Moody’s Investors Service’in, iç kontrol hataları ve kredi derecelendirme sembollerini açıkça tanımlayıp tutarlı bir şekilde uygulamama gerekçesiyle toplamda 16.25 milyon dolar ceza ödemeyi kabul ettiği bildirildi.