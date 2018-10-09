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TL'ye karşı çıktı! Fatih Terim üstünü çizdi

Son iki maçta forma şansı bulamayan Galatasaraylı Eren Derdiyok'un TL üzerinden ödemeye karşı çıktığı için kadroya alınmadığı ortaya çıktı.

09 Ekim 2018 Salı 10:06
TL'ye karşı çıktı! Fatih Terim üstünü çizdi

Eren Derdiyok krizinin arkasında para sorununun olduğu ortaya çıktı. Galatasaray'ın golcü oyuncusu sakat olduğunu söylemesine rağmen MR'ında herhangi bir soruna rastlanmadı. Terim Porto maçı öncesinde kadroda olmayan Eren için, "Sakat olduğunu söyledi. Kadroya almadım" diyerek sitemkar bir ifade kullanmıştı.

Eren Derdiyok Porto maçının ardından Antalyaspor karşısında da kadroda yer almadı. G.Saray'ın internet sitesi de "Ağrıları olduğunu söyleyen Eren kadroya alınmadı" diyerek alaycı bir üslup kullanmıştı.

TL ÜZERİNDEN ÖDENMESİNE KARŞI

Ancak Eren'in aslında sakat olmadığı ve yerli futbolculara TL üzerinden para ödenecek kararnamesinin çıkmasından sonra, "Benim İsviçre pasaportum var. Neden TL üzerinden para alayım" dediği öne sürüldü.

Eren'in bu tavrı takımda gerilim yaratırken Terim'in konuşmak için gönderdiği Hasan Şaş'ın da Eren'i ikna edemediği belirlendi. Bu gelişmenin ardından Terim'in Eren Derdiyok'un üzerini çizdiği iddia edildi. (Takvim)

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 10:06
  1. Antalya
  2. Ağrı
  3. Galatasaray
  4. Eren Derdiyok
  5. tl ile ödeme
  6. Fatih Terim

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