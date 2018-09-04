TL'nin önünü açacak hamle! Türkiye merkez olacak

Türkiye uluslararası enerji piyasalarında spot işlemlerde Türk Lirasının da önünü açacak önemli bir virajı aştı. Geçtiğimiz hafta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in açılışını yaptığı Enerji Piyasaları İşletme A.Ş (EPİAŞ) bünyesinde kurulan spot doğalgaz piyasası, beş aylık test aşamasının ardından işlemlere başladı. Enerji uzmanları bu adımın Türk Lirası üzerinde olumlu yansımasının olacağına dikkat çekti.



ENERJİ MERKEZİ ROLÜ



Uzmanlar, Organize Toptan Doğalgaz Satış Piyasası olarak tanımlanan spot doğalgaz piyasasında işlemlere başlanmasının Türkiye’nin enerji merkezi olması yolunda çok önemli bir görevi üstlenmesini sağlayacağını kaydediyor. TL’nin uluslararası piyasalarda yeniden yükselişe geçmesine katkı sağlacağına da dikkat çeken uzmanlar, doğalgaz piyasasında Türk Lirası ile işlemlerin önünü açacağı için TL’deki kaybın telafisine de destek sağlanacağına vurgu yaptı.



AVRUPA’DAKİ FİYATI TÜRKİYE DİZGİNLER



Söz konusu piyasaya uluslararası işlerlik kazandırılması halinde ‘Turkish Hub’ statüsünde olan Türkiye’nin, Avrasya bölgesinde referans fiyat olarak yerini bulacağına dikkat çekiliyor. Bu kapsamda uzmanlara göre jeo-stratejik avantajı sahip olan ‘Turkish Hub’, Avrupa’daki fiyat artışını dizginleyebilecek ve yabancı yatırımcı için de çekim merkezi olabilecek duruma erişecek.



TL BAZLI TİCARET



Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, yaptığı değerlendirmede TANAP üzerindeki ticaretin spot doğalgaz piyasası vasıtasıyla yürümesinin, piyasaya Avrupa’daki tüketici ülkelerden katılımcıların yanı sıra, Azerbaycan, Rusya gibi üretici ülkelerden de katılım sağlanması halinde işlemlerin TL bazında yapılacağı bir süreci getirebileceğini söyledi.