TL’nin itibarını daha da güçlendirecek adımlar

Piyasalarda Kurban bayramından sonra yaşanan yüksek dalgalanma sert fiyat hareketlerine duyarsız kalmayan Merkez Bankası (TCMB) ve ekonomi aktörleri üst üst aldıkları karar ve tedbirleri devreye sokarak dengeleme sürecine ön ayak oldu.

Piyasa adım adım normalleşiyor

İlk adımda TCMB, likidite sıkıştırmasına başlayarak piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri (APİ) çerçevesinde tanınan likidite imkân limitleri yarıya düşürdü. Kurda yaşanan oynaklığı da dikkate alan TCMB yönetimi, fiyat istikrarı ve finansal istikrar temel amaçları çerçevesinde adımlar attı. TCMB’nin dalgalanmanın devam etmemesi için reel faiz oranlarında yukarı yönlü bir politika izlemesinin kalıcı olmasını isteyenlere en sert cevapsa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi. Erdoğan, yüzde 24’lerden yüzde 8.25’lere kadar düşürülen politika faiz oranının daha da düşürülmesi konusunda açıklama yaptıktan saatler sonra Merkez Bankası, bankaların APİ likidite limitlerini sıfırladı. Hedef ise değer kaybına uğrayan TL’yi yeniden cazip hale getirmek. Öte yandan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu da (BDDK), Aktif Rasyosu değeri hedefini mevduat bankalarında yüzde 100’den yüzde 95’e, katılım bankalarında yüzde 80’den yüzde 75’e düşürdü. BDDK, yaptığı açıklamada, “İhtiyaç oluşması halinde, Aktif Rasyosu düzenleme yaklaşımı çerçevesine uyumun devamlılığını sağlamak, bankaların mali yapısını güçlendirmek ve kaynak verimliliğini artırmak amacıyla ilave düzenlemeler yapılabilecektir” ifadesine yer verdi. Aktif Rasyosu ile reel sektöre yönelik krediler teşvik ediliyordu. Bir başka adım da Borsa İstanbul (BİST) cephesinde atıldı. BIST’in ilk eşik olarak yüzde 5 veya daha fazla ve ikinci eşik olarak yüzde 7 veya daha fazla düşmesi halinde işlemlerin durdurulmasına yönelik Endeks Bazlı Devre Kesici Sistemi devreye alındı. Kur ve faizdeki sert dalgalanmalar sonrasında volatiliteyi azaltma yönlü adımlar etkisini göstermeye başladı. Uzmanlar, kararlı adımlar eşliğinde temkinli hareket edilmesi gereken bir süreçten geçildiğini dile getirdi.

Sakin olan kazanacak

BIST 100 Endeksi, 50 ve 100 haftalık ortalamalarının üzerinde hareket ediyor. Bu nedenle uzun vadede yükseliş korunuyor. Kısa vadeli dalgalanmalar yaşansa bile endeksin yükseliş eğilimi devam edecektir. Endeks 1.068 seviyesinde bulunuyor. 50 Haftalık ortalama 1.063, 100 haftalık ortalama ise 1.035 seviyesinde.

Öngörüler güncellendi

Bu arada Goldman Sachs, ABD doları / Türk Lirası için 3, 6 ve 12 aylık tahminlerini yükseltti. Goldman Sachs, dolar/TL için 3, 6 ve 12 aylık tahminlerini 7.00, 7.50 ve 8.00’den 7.75, 8.00 ve 8.25 seviyesine çıkardı. Piyasa uzmanları, TCMB’nin attığı adımların önümüzdeki dönemde TL’yi güçlendirmenin bir parçası olarak görülmesi gerektiğini dile getirdi. Orta vadede TCMB’nin, enflasyonu da göz önünde bulundurarak TL’nin yatırımcılar nezdinde ön plana çıkmasını sağlayacak adımlar atması bekleniyor.

Ödememe sorunu yok

Ekonomistler, Türkiye’nin vadesi bir yıldan kısa toplam dış borç stokunun 165 milyar dolar düzeyinde olduğuna dikkat çekerek, kısa vadeli dış borcumuzun 80 milyar dolar civarında seyrettiğini, kısa vadeli dış borçlarla ilgili bir ödememe sorunu bulunmadığını vurguladı.