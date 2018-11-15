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TL'de oynaklık en düşük seviyeye indi

Dolar her geçen gün değer kaybederken güne 5.46 seviyesinden başladı TL'nin "öngörülen" oynaklığı son birkaç ayda TL'ye ilişkin endişelerin azalması ve petrol fiyatlarındaki düşüşle Ağustos başından bu yana en düşük seviyeyi görerek başlıca teknik seviyeyi kırdı

15 Kasım 2018 Perşembe 08:36
TL'de oynaklık en düşük seviyeye indi

Uluslararası piyaszalarda güne 5.46 seviyesinden başlayan Dolar/TL bugün de 5.50 seviyesinin altında hareketini sürdürürken, Türk Lirası'nın "öngörülen" oynaklığı Ağustos başından bu yana en düşük seviyeyi gördü. TL'nin üç aylık "öngörülen" oynaklığı 18.90'a kadar gerileyerek 19 olan 200 günlük hareketli ortalamanın altına geriledi. Son birkaç ayda TL'ye ilişkin endişelerin azalması ve petrol fiyatlarındaki düşüş kurdaki gerilemede etkili oldu.

Halkbank konusundaki gelişmeler izleniyor

Piyasalar son dönemde Türkiye-ABD ilişkilerindeki iyileşme paralelinde Halkbank konusundaki gelişmeleri izliyor. Diğer yandan ABD seçimleri, İran yaptırımlarına tanınan muafiyet, Brexit süreci, ABD faiz kararları küresel piyasalarda yön belirleyici unsurlar olarak takip ediliyor.

 

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 08:36
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