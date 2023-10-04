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Ekonomi TL ve borsa bunlara tepki verecek!
Ekonomi

TL ve borsa bunlara tepki verecek!

Yeniakit Publisher
2023-10-04 12:17:00 - 2023-10-04 12:19:55
TL ve borsa bunlara tepki verecek!

TL, eylül ayı enflasyon rakamına önemli bir tepki vermezken hafif yukarı yönlü eğilimini sürdüren kurun 27,50 seviyesinin üzerini test ettiği görüldü. Peki borsayı hangi dinamikler etkileyecek?

TÜİK tarafından açıklanan rakamlara göre eylül ayında enflasyon bir önceki aya göre yüzde 4,75, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 61,53 artış gösterdi. OVP’de yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 65 olduğunu düşünürsek bu rakamın aşılmaması için yılın geri kalan 3 ayında ortalama yüzde 3 civarında rakamlar görülmesi gerekecek.

Türk lirası ne tepki verdi?

TL, eylül ayı enflasyon rakamına önemli bir tepki vermezken hafif yukarı yönlü eğilimini sürdüren kurun 27,50 seviyesinin üzerini test ettiğini görüyoruz. Ünlü & CO'nun değerlendirmesine göre; Merkez Bankası saat 14.30’da ise Eylül ayı reel efektif döviz kuru endeksini açıklayacak. Nominal efektif döviz kuru, Türkiye’nin dış ticaretinde önemli paya sahip ülkelerin para birimlerinden oluşan sepete göre Türk lirasının ağırlıklı ortalama değerini yansıtıyor.

Borsadaki beklenti

Borsa İstanbul hafta başında 8400 direncini geride bırakmayı başardıktan sonra yukarı yönlü denemelerini çok daha limitli bir eğilimle de olsa devam ettiriyor. Önceki gün güçlü bir performans sergileyen bankaların bu kez zayıf kalması dün endeksin de hız kesmesine neden oldu. Kısa vadede 8600 puanı direnç olarak takip etmeyi sürdürüyoruz.

Bakan Şimşek'in temasına sıkı takip

8400 ise artık ilk önemli destek noktasına dönüşmüş durumda. Özellikle ABD’de veri akışının yoğun olduğu günde TL varlıklar için günün en önemli konu başlıklarından birini ise Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in Londra temasları oluşturuyor. Şimşek bugünden başlayarak Londra’da iki gün sürecek yatırımcı toplantılarına katılacak. Söz konusu toplantılar Türkiye’ye olan ilginin artmasını sağlayabileceği için hisse senetlerinin performansı açısından da önem arz ediyor.

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