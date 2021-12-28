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Ekonomi TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihale takvimi açıkladı!
Ekonomi

TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihale takvimi açıkladı!

Merkez Bankası, TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihale takvimini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-12-28 14:34:00 -
TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihale takvimi açıkladı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihale takvimini açıkladı.

Buna göre, 29 Aralık'ta 1 ay vadeli 100 milyon dolar ve 3 ay vadeli 100 milyon dolar için ihaleye çıkılacak.

4 Ocak'ta yine 100'er milyon dolar tutarında 1 ve 3 ay vadeli döviz satım ihalesi yapılacak.

Merkez Bankası'ndan geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, "1 ve 3 ay vadeli olarak gerçekleştirilecek TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine ilişkin takvim kamuoyu ile ayrıca paylaşılacak, firmalar söz konusu ihalelere bankalar aracılığıyla katılabilecek.

Ayrıca, ihracatçı ve ithalatçı firmalar VİOP'ta gerçekleştirilecek vadeli döviz alım taleplerini bankalar aracılığıyla Döviz Piyasaları Müdürlüğü'ne iletebilecek" ifadelerine yer verilmişti.

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