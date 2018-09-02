TL ile ihracat rekora koştu

Ekonomi Servisi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın yerel para birimleri ile ticaret yapma çağrısı olumlu karşılık buldu. Ağustos ayında TL’nin ihracatta ağırlığı arttı. Söz konusu ayda 169 ülkeye TL ile 3,4 milyar liralık ihracat gerçekleşti.

MİLLİ PARA KULLANIMI ARTMALI

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Erdoğan’ın TL ile ticarete özel önem verdiğini belirtti. Gülle, “Milli paramızın ticarette daha fazla kullanımı hepimizin ortak arzusu. Kurdaki dalgalanmanın piyasayı etkilediği bu günlerde TL’nin uluslararası ticarette kullanımını arttırabilmemiz çok önemli. Şu anda TL ile ihracatımız toplam ihracatımızın yüzde 4,7 sini oluşturuyor. Bu oranı yukarılara çıkarmamız gerekli” dedi.

KAYIP TELAFİ EDİLECEK

Ağustos ayında ihracatın 2017’nin aynı ayına göre yüzde 6,5 daralarak 12,4 milyar dolara gerilediğine dikkat çeken Gülle, şunları kaydetti: “Kurban Bayramı tatili ihracat rakamlarını aşağıya çekti. 26 iş günü olan 2017 Ağustos ayında günlük ihracat ortalaması 480 milyon dolardı. 22 iş günü olan 2018 Ağustos ayında ise bu rakam yüzde 14,6 artışla 550 milyon dolara çıktı. Bayram tatili nedeniyle kaybedilen 4 iş günü Ağustos ayında ihracatın yaklaşık 2,5 milyar dolar daha düşük gerçekleşmesine sebep oldu. Bayram tatili 9 gün olmasaydı ihracatımızda yüzde 10’un üzerinde bir artış görecektik. Ağustos ayında eksik iş günü sebebi ile yaşadığımız kaybı Eylül ayında telafi edeceğiz. Ekim, kasım ve aralık aylarında da çift haneli ihracat artışı öngörüyoruz.” Gülle, ihracatın ilk 8 ayda yüzde 5,3 artarak 108,7 milyar dolar olduğuna işaret etti. Gülle, 12 aylık ihracatın da yüzde 6,5 artışla 162,4 milyar doları bulduğunu dile getirdi.

OTOMOTİV LİDER

Gülle’nin açıklamalarına göre ağustos ayında sektörel bazda en fazla ihracatı, 1,6 milyar dolar ile otomotiv sektörü yaptı. Onu 1,4 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 1,3 milyar dolarla kimyevi maddeler sektörleri takip etti. Ağustos ayında en fazla ihracat artışı yaşayan sektörler ise yüzde 177 ile mücevher, yüzde 43 ile çelik, yüzde 10,2 ile yaş meyve sebze olarak sıralandı.

26 İL İHRACATINI ARTIRDI

Ağustos ayında 26 il ihracatını arttırma başarısı gösterdi. İlk beşte İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir ve Ankara yer aldı. İhracat artışında öne çıkan iller ise yüzde 166 artışla Osmaniye, yüzde 165 artışla Çorum ve yüzde 62 artışla Düzce oldu.

YENİ PAZARLARDA ETKİNİZ

Ağustos ayında 219 ülkeye ihracat yapıldı. İlk beş Almanya, İngiltere, Irak, ABD ve İspanya’dan oluştu. İhracat artışı ile öne çıkan ülkeler de var. Yemen’e ihracat 4 kat, Senegal ve Cibuti’ye ise 2 kat arttı.

AB İLE DİYALOG GÜÇLENECEK

İsmail Gülle, ülke gruplarına ihracatta Avrupa Birliği’nin (AB) yüzde 45,5 pay ile açık ara önde olduğunu belirtti. “AB’ye ihracatımız ağustos ayında yüzde 6,1 azalarak 5,6 milyar dolar oldu. Bu durum eksik 4 iş gününden kaynaklanıyor” diyen Gülle, şöyle konuştu:

İŞ DÜNYASI TAKİPTE

“Özellikle geçtiğimiz günlerde dört bakanımızın ortak yaptığı Reform Eylem Grubu toplantısı, AB ile ilişkilerimizde daha yakın temasların olacağı, ortak çalışmaların artacağı bir döneme gireceğimizin işaretçisi. Özellikle Gümrük Birliği’nin güncellenmesine ilişkin müzakerelerin tekrar başlatılması süreci, bizleri yakından ilgilendiriyor. AB’ye vize serbestisine yönelik çalışmalar da iş dünyamızın hassasiyetle izlediği önemli bir konu. İnşallah hükümetimizin attığı adımlarla, yakın zamanda bu konularda ciddi ilerlemeler sağlayacak ve ilişkilerimizi hiç olmadığı kadar yukarı seviyelere taşıyacağız.”

ABD İLE İLİŞKİLER NORMALLEŞECEK

Eylül ayının sonunda yapılacak olan Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantısında Başkan Erdoğan’n son dönemde içinden geçilen sıkıntılı durumun gerçek sebeplerini tüm dünya liderlerine birinci ağızdan anlatmasını beklediklerini ifade eden Gülle, diğer taraftan özellikle ABD ile liderler seviyesinde gerçekleşmesi muhtemel olumlu görüşmelerin de ikili ticari ilişkilerde önemli bir dönüm noktası olabileceğini düşündüklerini aktardı.