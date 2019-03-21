Tiyatroya gitmemiş minik öğrenciler için sahnelediler

Yel Değirmeni oyuncularının sahnelediği “Dev Şirinler Gargamel’e Karşı” isimli müzikal oyun, ‘’Bir adet bilet, bir adet fidan, bir çocuk, bir orman’’ projesi kapsamında tiyatroya gitmemiş minik öğrencilere sahnelendi.

Eskişehir’in çeşitli okullarından Yunus Emre Kültür Merkezi’nde ücretsiz olarak sahnelenen tiyatroyu izlemeye gelen minik öğrencilere; Orman Haftası’nda; ‘Vos26 Yardım Gönüllüleri Hobi Kültür ve Dayanışma Derneği’nin öncülüğünde, Eskişehir Orman Müdürlüğü tarafından 1600 adet fidan ve bitki çayı, ücretsiz olarak minik öğrencilere dağıtıldı.

Vos26 Yardım Gönüllüleri Hobi Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Zeynep Hayriye Karbölen, yaptığı etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, “Dünya nüfusunun artması ile ormanlarımız da hızla yok olmaktadır.Çocuklarımız, eşimiz ailemiz bizler için nasıl değerli ise, vatandaş olarak da birçok canlı türünün doğal yaşam alanını oluşturan, erozyon oluşumuna ve sellere engel olan ormanlar genel olarak herkesin en değerli ailesi, serveti olmalıdır. Peygamber Efendimizin (SAV), ağaç dikmenin önemini vurgulayan ‘Kıyametin kopacağını bilseniz dahi elinizdeki fidanı dikin’ Hadis-i Şerifi ise, geçmişten günümüze ormanlara verilen değeri göstermektedir. Bu etkinliğimizde, gönüllülerimiz bizleri gene yalnız bırakmadı. Ücretsiz bilet kampanyası ile daha önce tiyatroya gitmemiş 100’den fazla minik öğrencilerimiz, gönüllülerimiz sayesinde tiyatro ile tanıştı” dedi.