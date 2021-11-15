Tiyatrocu Tanju'dan son perde: Sürçü lisan ettiysek, affola!

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Göçmenlere yönelik ayrımcı ifadeleri ve üslubu ile bir "ahlak" sorunu haline gelen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Annem babam hacı benim. Türkiye'de cami yapan tek belediye başkanı benim. Kur'an ve hadis okuyorum." gibi sözlere sığındıktan sonra şimdi de "Sürçü lisan ettiysek affola." dedi.

"Yabancıların Bolu'da evlenip, Bolu'ya yerleşmelerini, çoluk çocuk sahibi olmalarını istemiyoruz."

Önce göçmen vatandaşların su faturalarını on katına çıkaracağını duyuran Özcan ardından kendisinden yardım isteyen bir kadının, "başörtülü" olmasını ön plana çıkartarak ahlak dışı ifadeler kullanmıştı. Önceki gün ırkçı söylemlerini sürdüren Bolu Belediye Başkanı, Bolu'da göçmenlerin evlenmesine engel olmak istediklerini belirterek, onlara özel, nikah ücretinin 100 bin lira yapılacağını söylemişti.

Tüm bu eylemleri ile bir ahlak sorunu haline gelen CHP'li Tanju Özcan, yüce Kur'an ve İslami değerlerden sonra, şimdi de "Zaman zaman sürçü lisan ettiysek affola. Niyetimiz kötü değil, kendimizle ilgili özel bir beklentimiz de yok. Türk ulusu hep var olsun, hep güçlü olsun, bundan başka bir gayemiz yok." söylemine sığındı.

"Sürçü lisan ettiysek affola diyen" CHP'li Özcan'ın "af" istediği ahlak dışı çıkışları:

'Yabancıların kullandığı suya 10 kat zam yapacağız'

"Önümüzdeki hafta belediye meclisi var. Yabancı uyruklu kim varsa abonemiz olan, su fiyatlarına, katı atık ücretlerine başta olmak üzere bazı ücretlerde 10 kat zam yapacağız. Türk vatandaşıyla yabancı uyruklu vatandaş aynı fiyattan suyu kullanamayacak. 10 kat suya, 10 kat katı atık vergisi ücretine zam yapacağız”

Kendisinden yardım isteyen kadınla ilgili ahlaksız sözleri!

"Bolu’da yaptığımız bir açılış sırasında tesettürlü bir hanım yanıma geldi. 'Tanju Bey bir konu var konuşabilir miyiz?' dedi. 'Özel değilse burada anlatabilir misiniz?' dedim. 'Benim bebeğim olmuyor, bana yardımcı olabilir misiniz?' dedi. 'Hanımefendi ben size nasıl yardımcı olabilirim' dedim. Meğer kadıncağız tüp bebek tedavisi görmek istiyormuş. 'Bebeğim olmuyor bana yardımcı olabilir misiniz?' diye direkt söze girince çevredekiler güldü."

Göçmenlere özel nikah tarifesi: Çocuk sahibi olmalarını istemiyoruz

"Taraflardan ikisinin de ilk nikahıysa fiyat tarifesindeki düşük rakam uygulanacak, yani iki tarafın da ilk evliliğiyse ucuz olacak. Taraflardan birinin ikinci nikahı olması halinde, nikah ücreti 5 bin lira. Taraflardan birinin üçüncü nikahı olması halinde nikah ücreti 50 bin lira. Taraflardan birisinin veya ikisinin de yabancı uyruklu olması halinde nikah ücreti 100 bin lira. Bunu ne için yapıyoruz? İlk üç maddede aileyi korumak için, boşandırmayı özendirmemek için. Anayasanın 74. ve 76. maddelerine göre aile bütünlüğünü korumak için uygulama yapıyoruz.

Yabancıların Bolu'da evlenip, Bolu'ya yerleşmelerini, çoluk çocuk sahibi olmalarını istemiyoruz. Ülkelerine dönmelerini istiyoruz, bu yüzden bu kararları da teklif ediyoruz. Mecliste de oy birliğiyle geçeceğini düşünüyorum."