Tiyatro oyunları 31 Aralık itibarıyla dijital sahneye taşınacak

İSTANBUL (AA) - Dünyanın en gelişmiş dijital tiyatro portalı olma iddiasıyla yola çıkan "tiyatronet", 31 Aralık'tan itibaren hizmet vermeye başlayacak.

Kısa sürede pek çok oyunu arşivine katan platform, tiyatro seyircisini "tiyatronet.com" üzerinden ağırlayacak.

Platformda yerli ve yabancı yazarların oyunları sanatseverlerin izlenimine sunulurken, sanatçılara telif ödemesi yapılacak.

Yeni içeriklerle geniş bir tiyatro arşivi oluşturmayı da hedefleyen "tiyatronet", tiyatro konusunda araştırma yapanlar için de kaynak vazifesi görecek.

- "Seyirciler tiyatroyla daha çabuk birleşecek"

Oyuncu Onur Şenay'ı öncülüğünde hazırlanan platformun tanıtımı, Gayrettepe Kats Sahne'de gerçekleştirildi.

Etkinliğe Şenay'ın yanı sıra Cemal Hünal, Kamuran Akkor, Kemal Başar katılırken, Ali Poyrazoğlu, Yasemin Yalçın ve İlyas İlbey internet aracılığıyla bağlandı.

Onur Şenay, burada yaptığı konuşmada, "Artık seyirciler tiyatroyla daha çabuk birleşecek. Biliyoruz ülkemiz çok büyük, her yerde tiyatrolarımız olsa da oyunlarımızı istediğimiz şekilde ulaştıramıyoruz. 'tiyatronet' sayesinde dünyanın neresinde olursanız olun, oyunlarımızla daha rahat bir araya geleceksiniz. Tiyatro, daha çok sahnede keyif veren bir şey ama biz oynadığımızda varız, oynamadığımızda yokuz. Bu platform sayesinde her zaman sahnelerde olma fırsatı yakalayacağız." dedi.

- "Çok doğru bir tiyatro yapılanması"

Cemal Hünal, Onur Şenay'la yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ilk günlerinde 14 bin kişiye Instagram üzerinden tiyatro oyunu sahnelediklerini söyledi.

Bunun üzerine böyle bir fikir çıktığını aktaran Hünal, "Tiyatronet, tiyatro oyunlarına erişebilmek için çok pratik, insanların kendi vakitlerinde tiyatroya ulaşabilecekleri ve arkadaşlarıyla paylaşabilecekleri bir platform." dedi.

Hünal, oyunculara telif hakkı ödenecek olmasını da "sektörü ileriye taşıyacak bir adım" olarak nitelendirdi.



Kemal Başar da platformu, "çok doğru bir tiyatro yapılanması, iyi bir tiyatro örgütlenmesi" şeklinde tanımladı.