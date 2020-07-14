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Aktüel

TİSK Başkanı Akkol'dan 15 Temmuz mesajı:

"Milli birliğimiz ve demokrasimiz uğrunda şehit olanlara şahsım ve konfederasyonumuz adına Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize tüm fedakarlıkları için saygı ve minnetlerimi iletiyorum"

Yeniakit Publisher
2020-07-14 19:07:11 -
TİSK Başkanı Akkol'dan 15 Temmuz mesajı:

ANKARA (AA) - Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, 15 Temmuz darbe girişiminde, milli birlik ve demokrasi uğrunda şehit olanlara Allah'tan rahmet dileyerek, gazilere saygı ve minnetlerini iletti.

Akkol, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, 2016'daki darbe girişiminde halkın, demokrasi ve egemenliği korumak için ortak tutum sergilediğini, millet egemenliğini, anayasal düzeni ve hukuk üstünlüğünü hiçe sayan adımların karşısında olduğunu net bir şekilde gösterdiğini belirtti.

Ülke ve millet adına böyle bir sürecin tekrar yaşanmamasını temenni eden Akkol, "Milli birliğimiz ve demokrasimiz uğrunda şehit olanlara şahsım ve konfederasyonumuz adına Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize tüm fedakarlıkları için saygı ve minnetlerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.


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