TİSK Başkanı Akkol'dan 1 Mayıs mesajı:

ANKARA (AA) - Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akkol, yazılı açıklamasında, koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle dünyanın zor bir sınavdan geçtiğini belirtti.

Sağlık çalışanlarının virüsle mücadelede ön saflarda yer aldığını ve onları yalnız bırakmayacaklarını ifade eden Akkol, şunları kaydetti:

"Sosyal diyalogla, çalışma arkadaşlarımız ve işverenlerimizin ortak çabası ve emeğiyle bugünler geride kalacak ve bizler üretmeye, Türkiye'nin yarınları için değerler oluşturmaya devam edeceğiz. Tüm çalışma arkadaşlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum."