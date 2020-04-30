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Aktüel

TİSK Başkanı Akkol'dan 1 Mayıs mesajı:

"Sosyal diyalogla, çalışma arkadaşlarımız ve işverenlerimizin ortak çabası ve emeğiyle bugünler geride kalacak ve bizler üretmeye, Türkiye'nin yarınları için değerler oluşturmaya devam edeceğiz"

Yeniakit Publisher
2020-04-30 15:56:13 -
TİSK Başkanı Akkol'dan 1 Mayıs mesajı:

ANKARA (AA) - Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akkol, yazılı açıklamasında, koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle dünyanın zor bir sınavdan geçtiğini belirtti.

Sağlık çalışanlarının virüsle mücadelede ön saflarda yer aldığını ve onları yalnız bırakmayacaklarını ifade eden Akkol, şunları kaydetti:

"Sosyal diyalogla, çalışma arkadaşlarımız ve işverenlerimizin ortak çabası ve emeğiyle bugünler geride kalacak ve bizler üretmeye, Türkiye'nin yarınları için değerler oluşturmaya devam edeceğiz. Tüm çalışma arkadaşlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum."

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