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Ekonomi Tiryakilere kötü haber: Kahve kıtlığı kapıda!
Ekonomi

Tiryakilere kötü haber: Kahve kıtlığı kapıda!

Yeniakit Publisher
2023-12-06 17:55:00 -
Tiryakilere kötü haber: Kahve kıtlığı kapıda!

Avrupa'nın 2025 yılında kahve darboğazıyla karşı karşıya kalabileceği öngörüldü.

Avrupa'nın 2025 yılında kahve darboğazıyla karşı karşıya kalabileceği öngörüldü.
Uluslararası Kahve Örgütü'ne (ICO) göre, Avrupa Birliği (AB), ormansızlaşma düzenlemelerinin uygulanmasına ilişkin netlik eksikliği nedeniyle 2025 yılında kahve kıtlığı yaşanması ihtimaliyle karşı karşıya.

AB geçen yılın sonlarında kahve, palmiye yağı ve kakao da dahil olmak üzere bir dizi emtia satan şirketler için ürünlerin ormansızlaştırılmış arazilerden gelmediğinden emin olmak için zorunlu kurallar koymayı kabul etti. Ancak ICO İcra Direktörü Vanusia Nogueira hala "cevabı olmayan pek çok şüphe ve soru" olduğunu söylüyor.

Kurallar haziran ayı sonunda yürürlüğe girdi ve çoğu şirketin 2024 yılı sonuna kadar sofistike takip sistemleri gerektiren ve para cezası tehdidiyle uygulanacak olan önlemlere uyması gerekecek.

Nogueira, kuralların uygulanmasına ilişkin cevapların düzgün bir şekilde verilmemesi halinde 2025 yılında "AB'nin yeterince kahve alamayabileceğini" söyledi.

Nogueira, Afrika ve Orta Amerika'daki kahve üreticilerinin ormansızlaşma düzenlemelerine karşı en savunmasız durumda olabileceklerini ve Avrupa'nın bazılarının toplam sevkiyatlarının %80'ini oluşturduğunu belirtti. ABD Tarım Bakanlığı'na göre AB dünyanın en büyük çekirdek ithalatçısı konumunda.
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