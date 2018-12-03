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Tiroid kanserinde erken tanı önemli

Japonya’da yaşanan nükleer felâket ile gündemimize düşen tiroid kanseri için hemen telâşa kapılmayın.

03 Aralık 2018 Pazartesi 18:24
Tiroid kanserinde erken tanı önemli

Tiroid kanserleri, kanser vakalarının % 1’inden daha az rastlanan kanserlerdir. Ama Japonya’da şu anda risk, patlama ile % 90’a çıktı, bu ayrı konu.. Yoksa bir milyon nüfusta yaklaşık 40 kişide tiroid kanseri görülüyor. Kadınlarda erkeklere oranla daha sıktır.

Gecikmeden doğru teşhis konulup tedavi edilirse bu kanserlerin çoğunluğu % 100’e yakın oranda tedavi ediliyor.

Hangi durumlarda dikkatli olalım?

Daha önce boynunda bir kitlesi olan veya olmayan bir kimse şu durumlara dikkat etmelidir.

Öncelikle boyunda hissedilen her türlü kitle dikkate alınacak, önemsenecek.

Daha önceden boynunda mevcut olan kitlede son zamanlarda hızlı bir büyüme olması.

Daha önce boynunda bir kitle vardı ancak bu kitle yumuşak ve rahatlıkla oynatılabiliyordu.

Son zamanlarda kitle iyice sertleşti ve etraf dokulara yapıştı. Artık rahatlıkla oynamıyor, hatta deriyi kendine çekiyor.

Son zamanlarda ses kalitesi bozuldu, ses kısıklığı ortaya çıktı.

Kitlenin basısına bağlı nefes darlığı veya yutma güçlüğü gelişti.

Boyun bölgesinde bariz, ele gelen, sert lenf bezleri belirdi.

Yukarıda sayılan bulgular alarm işaretleridir. Zaman kaybetmeden bir uzmanına başvurulması gereklidir.

Tiroid bezindeki bazı nodüllerin (yumruların) yakından takip edilmesi gerekir. Özellikle soğuk nodül olarak adlandırılanlar yıllar itibariyle kansere dönüşebilir. Bu nedenle tiroid bezindeki hastalıkları guatr olarak tedavi ederken veya takip ederken kanser ihtimali dikkate alınıp gerekli tetkiklerin eksiksiz yapılması önemlidir. Çünkü bazı tiroid nodüllerinden kanser gelişme riski vardır. Mesela nükleer incelemelerde soğuk olarak tespit edilen nodüllerde bu oran yaklaşık % 15 civarında olup ciddi bir orandır. Yani her 7 hastadan birisi demektir.

Tiroit kanserlerinde insanın hayat kalitesini ve süresini etkileyen en önemli faktörler, tümörün 4 cm ve üzeri olan büyüklük sınırıdır.

Kanserin komşu dokulara veya uzak organlara yayılıp yayılmadığı, damar ve lenf bezlerinin tutulup tutulmadığıdır.

 

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 18:24
  1. tiroit kanseri
  2. Tiroit kanseri nasıl anlaşılır

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