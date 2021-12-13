Tiroid hastaları nasıl beslenmeli?

Tiroid hastaları için, günlük protein, karbonhidrat, vitamin, mineral, yağ ve lif açısından zengin, yeterli ve dengeli beslenme programları hazırlanmalıdır. En belirgin belirtileri arasında halsizlik, yorgunluk, hareketlerde yavaşlama, saç dökülmesi, ciltte kuruluk, göz çevresinde ve ayaklarda ödem, unutkanlık, konsantre olamama, sürekli uyku hali, kabızlık, gebe kalamama ve cinsel isteksizlik gibi sorunlar sayılabilir.

Tiroid hastaları ne yemeli ne yememeli?

Yeşil yapraklı sebzeler, renkli sebzeler ve meyveler, çok iyi birer mineral, vitamin, antioksidan ve lif kaynağıdırlar. Ancak lahana, ıspanak, brokoli, soya fasulyesi, turp, tatlı patates, şeftali, avokado gibi gıdalardan uzak durmak gerekli çünkü bunlar tiroid hormonlarını azaltırlar.

Selenyum

Selenyum, tiroid hormonlarının seviyelerinin düzenlenmesi ve tiroid bezinin sağlıklı işleyişi için önemli bir mineraldir. Balık, tavuk, hindi, yumurta, ayçekirdeği, mantar gibi selenyum kaynakları beslenmeye eklenmelidir.

Çinko

Çinko eksikliğinde tiroid metabolizmasında ve tiroid hormonlarının düzeylerinde bozulma gerçekleşir. Çinko eksikliğinden kaçınmak tam tahıllı ekmek, kurubaklagiller, kabak çekirdeği, kaju, hindi eti, kırmızı et, yumurta gibi zengin çinko kaynakları beslenmeye eklenmelidir.

Kabızlık yapabilir

Özellikle hipotiroidi hastalarında kabızlık sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Bu problemin gelişmemesi için günlük su ve lif tüketimine özen gösterilmelidir. Günde en az 2-2,5 lt kadar su içilmeli ve tam tahıllı ürünler tercih edilerek ve günde en az 5 porsiyon olacak şekilde sebze ve meyve tüketilerek lif alımı artırılmalıdır.

Guatrojenik besinlere dikkat

Brokoli, karnabahar, lahana, brüksel lahanası, hardal, turp, şalgam, soya ürünleri, çilek, şeftali, ıspanak gibi guatrojenik besinler iyot emilimini engelleyerek tiroid fonksiyonunu baskılayabilir. Hipotiroidi olan hastalar bu besinlerin aşırı tüketiminden ve ilaç kullanımına yakın saatte tüketmekten kaçınmalıdır.

Kilonuzu koruyun

Hipotiroidide metabolizma hızının yavaşlamasına bağlı olarak kilo artışı, hipertiroidide ise metabolizma hızının artmasına bağlı olarak kilo kaybı görülebilir. Hipotiroidi hastaları sağlıklı beslenme rutinine ek olarak düzenli olarak egzersiz yapmalıdırlar. Düzenli egzersiz kilo kontrolü sağlamanın yanında tiroid fonksiyonları için de faydalıdır. Bununla birlikte, kahve, çay, çikolata, kola gibi kafein içeren gıdalar anksiyete, sinirlilik gibi hipertiroidizm semptomlarını artırabilirler.

Tiroid hastaları kilo verebilir mi?

Tiroid hastalarında kilo almada veya kilo vermede bozukluklar görülür. Tiroidin fazla miktarda hormon üretmesine ve salgılamasına "Hipertiroid" denir. Hipertiroidi olan hastalar; çok fazla yemek yedikleri ve iştahlarının çok açık olmasına rağmen kilo verdiklerinden bahsederler.

Tiroid bezinin sık görülen hastalıkları nelerdir?