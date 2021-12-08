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Kadın - Aile Tırnaklarınıza bakın, hastalığınızı öğrenin
Kadın - Aile

Tırnaklarınıza bakın, hastalığınızı öğrenin

Tırnakların lunulasına bakarak hangi sağlık sorunları ile karşı karşıya olduğunuzu bulabilirsiniz.

Yeniakit Publisher
2021-12-08 23:16:00 - 2021-12-08 23:18:30
Tırnaklarınıza bakın, hastalığınızı öğrenin

Tırnaklarınıza baktığınızda, alt kısımlarında bir beyazlık fark edeceksiniz. Bu beyazlıklara lunula deniliyor ve şekilleri var. Lunulanın rengi ve görünürlüğü vücudunuz hakkında önemli bilgiler veriyor.

Lunula’nın rengindeki, şeklindeki ve büyüklüğündeki değişiklik, yalnızca belirli bir hastalığınız olduğunu değil, aynı zamanda ona yatkınlığınız olduğunu da gösterebilir.

Küçük parmağın üzerindeki lunula: Genellikle neredeyse görünmez olmalı veya hiç olmamalıdır. Küçük parmak böbreklerin, ince bağırsakların ve kalbin işleyişi ile ilgili bilgi verir. Büyük bir lunula, yüksek tansiyonu gösterebilir.

Yüzük parmağındaki lunula: Üreme ve lenfatik sistemlerin çalışmasına karşılık gelir. Göze çarpmayan bir lunula, metabolizma ile ilgili sorunları gösterebilir.

Orta parmaktaki lunula: Bu, beynin ve kardiyovasküler sistemin işleyişi ile ilgilidir. Lunula’nın yokluğu kan damarları ve yüksek tansiyon ile ilgili sorunları gösterebilir.

İşaret parmağındaki lunula: Bağırsak, pankreasın kötü çalışması veya üst solunum yolunun kronik hastalıkları nedeniyle lunula olmayabilir veya gözle görülür şekilde azalabilir.

Başparmaktaki lunula: Bu akciğerlerin ve dalağın nasıl çalıştığını yansıtır. Tüm lunulaların en büyüğüdür ve boyutu, parmağın tüm uzunluğunun % 25’inden büyük olmamalıdır. Sigara içen kişilerde veya yüksek tansiyonu olan kişilerde ciddi şekilde küçüktür.

Geniş ise
 
Lunulanın geniş olması, yüksek tansiyon ve fazla çalışan bir kalbin göstergesidir.

Dar ise
 
Lunulanın dar olması, düşük enerji, düşük tansiyon ve ağır ilerleyen kan dolaşımının göstergesidir.

Fil dişi veya beyaz ise
 
Lunula rengi fil dişi veya beyaz ise normal ve sağlıklı.

Gri ise
 
Lunula beyaz yerine gri ise bu da enerjinizin düşük olduğuna işaret ediyor olabilir.

Pembe ise
 
Lunula, neredeyse tırnağın geri kalanıyla aynı renkte ise kendinizi fazla zorluyor ve vücudunuza fazla fiziksel gerilim uyguluyor olabilirsiniz.

Mor ise

Lunula mor ise, kan dolaşımınız yeterince iyi olmayabilir.

Siyah ise
 
Siyah veya koyu renkte lunula, metal ve ilaç zehirlenmesinin belirtisi olabilir. 

Görünmüyor ise
 
Lunula görünmüyorsa hastalıklara ve soğuğa karşı daha dayanıksız olabilirsiniz.

 

 

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