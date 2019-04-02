Tırnaklar kadınlar için önemli birer aksesuardır. Tırnakların kolay kırılması veya soyulması hanımların canını bir hayli sıkar. Peki, ama tırnaklarınız neden bu kadar çok kırılıyor?

Uzmana danışılmalı

Günlük hayatta ellerimize özen göstermediğimiz için ya da çeşitli sağlık sorunları nedeniyle tırnaklarınız sıklıkla kırılıyor olabilir. Sizde sık sık tırnaklarınızın kırılmasından dert yanıyorsanız; öncelikle bir uzmana danışmakta yarar var. Çünkü tırnak kırılmaları vücuttaki bazı vitaminlerin eksikliğinden kaynaklanabileceği gibi mantar hastalığının da habercisidir.

Vitamin eksikliği önemli

Vücuttaki; B7 vitamini, demir, kalsiyum, magnezyum ve çinko eksikliği tırnakların kolaylıkla kırılmasına neden olur. Bu tip bir sağlık sorununuz yok ise tırnaklarınız, günlük koşuşturmacanın içerisinde yaptığınız hatalar nedeniyle kırılıyor demektir.

Sık sık el yıkamak

Uzmanlar sık sık el yıkamanın doğru olmadığını hatta bu durumun zaman içerisinde bir takıntıya dönüşebileceğini belirtiyor. Ancak uzmanların önerilerine kulaklarını tıkayan ya da böyle bir durumun hastalık olduğunu bilmeyenler için sık sık el yıkamak son derece önemli bir görevdir. Ancak sık sık el yıkamak hem ellerin hem de tırnakların yıpranmasına sebep oluyor.

Tırnaklar neden kırılır?

Bulaşık yıkarken, ev temizlerken eldiven kullanmamak tırnak sağlığı açısından büyük bir hatadır. Tırnaklarınızı sürekli olarak bir şeyleri açarken kullanmak ellerinizdeki kırık tırnak görüntüsünü arttırır.

Her an kırılabilir

Tırnak kırılmasından şikayetçiyseniz; öncelikle tırnaklarınızı kısa kesmeli ve onları nemli tutmalısınız. Şayet tırnaklar uzun ve nemden uzak olursa uzaktan kumandayla kanal değiştirirken bile tırnaklarınızı kırabilirsiniz.

Tırnak kırılmalarınız sağlık sorunlarından kaynaklanmıyorsa; yapmanız gerekenler çok basit.

Tırnaklarınızı kısa kesin.

Tırnaklarınızın yanlarını törpüleyin.

Tırnak uçlarıyla bir şeyler açmayın.

Tırnaklarınızı nemli tutun.

Ojeleri tırnaklarınızda üç günden uzun tutmayın.

Ev yapımı tırnak nemlendiricisi:

5 damla E vitamini yağı

4 tatlı kaşığı tatlı badem yağı

4 tatlı kaşığı jojoba yağı

1 yemek kaşığı balmumu

3 damla lavanta yağı

5 damla limon yağı

3 tamlı portakal yağı

Balmumu, jojba yağı ve badem yağını benmari usulü eritin. Karışım eriyince ocaktan indirin ve soğuması için 10 dakika bekleyin. Soğuyan karışıla uçucu yağları ve e vitaminini damlatın. Ardından kremi kullanacağınız kavanoza boşaltı. Birkaç saat içinde kreminiz kullanıma hazır hale gelecektir.