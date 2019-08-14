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Tırnaklar kesildikten sonra eller neden yıkanmalı?

El hijyeni tam olmayan kişiler hastalıklara açık kapı bırakır. Özellikle tırnaklarınızı kestikten sonra ellerinizi yıkamıyorsanız; enfeksiyonlara ‘merhaba’ diyeceğinizi aklınızdan çıkarmamanızda yarar var.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 08:35
Tırnaklar kesildikten sonra eller neden yıkanmalı?

Günlük hayatta o kadar çok şeye dokunuyoruz ki! Para, apartman kapısı, asansör düğmesi, market arabası vs vs... Listeyi uzatmak elbette mümkün. Bu temaslar ise özellikle enfeksiyonlarla tanışmamıza yol açıyor. Mikropların, virüslerin saklanmayı en sevdiği yerler ise tırnak altlarıdır. Bu nedenle uzmanlar kesinlikle tırnakların uzatılmamasını belirtir. Düşünsenize hanımlar; ne kadar yıkarsanız yıkayın ölmeyen mikroplar bütün gün parmaklarınızın arasında. Bu mikroplar genellikle bağırsak enfeksiyonlarına ve üst solunum yolu hastalıklarına yol açıyor. Hiçbir sabun mikropları yüzde yüz ellerden söküp atamaz; hele ki tırnak diplerinden. Hanımlar uzun tırnaklarını ne kadar yıkarsa yıkasın, yemek yaparken ya da bebeklerini yedirirken bakterileri de paylaşmış olur.

Davetiye çıkarıyor

Hem kendi sağlığınız hem de sevdikleriniz için tırnaklarımızı kesmeli ve düzenli olarak el yıkamalısınız. Ellerimizi yıkarken parmak uçlarını, parmak aralarını ovalamayı ihmal etmeyin. Uzmanlar ayrıca takma tırnakların da sağlık için tehdit oluşturduğunu belirtiyor. Bu tip tırnaklar gerçek tırnaklara oranla bakterilere yapılarından dolayı daha çok davetiye çıkarıyor.

Tırnak kesildikten sonra eller neden yıkanmalı?

Belirttiğimiz gibi tırnak altları mikropların en sevdiği yerler arasında. Siz tırnaklarınızı kestiğinizde bakterilerin bir kısmı tırnaklarla çöpe giderken bir kısmı elinize yapışabilir. Bu nedenle tırnaklarınızı kestikten sonra ellerinizi mutlaka yıkamalısınız. İnanın ıslak mendille ellerinizi silmeniz söz konusu mikroplardan arınmanıza yardım etmeyecektir.

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 08:35
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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