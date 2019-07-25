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Tırnak yeme problemi ve çözümü

Çocukluk döneminde sıkça rastlanan tırnak yeme sorununun nedenlerini sizler için derledik. Bu haberi dikkatle oyun!

25 Temmuz 2019 Perşembe 11:23
Tırnak yeme problemi ve çözümü

Toplum içerisinde birçok kişinin muzdarip olduğu bu sorunun aslında derinlerde bir izi vardır. Geneli stres ve sıkıntı odaklı olan bu sorun, uzmanlar tarafından davranış bozukluğu olarak adlandırılıyor.

Çocukluk döneminde oluşmuş ve oturmuş bir davranışın, yetişkinlik döneminde bıraktırılmaya çalışılması, oldukça zor bir evredir. Öncelikle kişi, bunun bir problem olduğunu kavramalı ve ona göre kendini dizginlemelidir. Ardından da altında yatan problemin ne olduğunu çözmeye çalışmalıdır. Birçok kişi sorunun nereden kaynaklandığını hatırlamayabilir. Ancak hangi zamanlar tırnak yediğinizi düşünürseniz, buna göre bir fikir de yürütebilirsiniz.

-Okul döneminde sevdiği birinin tırnak yemesi sonucu, çocuklar bu alışkanlığı edinebilir.

-Ailede böyle bir durum varsa, bunun doğal olduğunu ve yapılası bir davranış olduğunu benimseyebilir.

-Ebeveynlerin baskısı ve aşırı disiplini içerisinde sıkışan, kaçmaya çalışan çocuklarda da bu durum görülebilir. 

-Aşırı ilgisizlik, kıskançlık, korku ve stres gibi duygularda bu sorunu tetikleyebilir.

-Herhangi bir olayın, kişinin içerisinde bir boşluk oluşturması ve ona benzer duygularla karşılaşmasında da psikolojik olarak tırnak yeme başlayabilir.

Tırnak yeme sorunu için nasıl bir yol izlenmeli?

tırnak yeme sorunu ve çözümü

Tırnak yiyen kişiyi sertçe uyarmak yerine, dikkatini dağıtacak ve ellerini başka yerde kullanabileceği aktivitelere yönlendirmek daha olumlu sonuçlar doğurur.

Tesbih ağacı yağını, tırnaklara sürüp, kurumasını bekledikten sonra, bir süre etrafa sürülmemesine özen gösterin. Tırnaklarda kalan bu yağ, acı bir tada sahiptir. Bu nedenle, tırnak yediklerinde hatırlayıp ya da acısından tiksinip, yemeyi bırakacaklardır.

Bunların yanı sıra, tırnak yeme problemi olan kişinin sorunlarını etrafında anlatacağı bir alan ya da kişi bularak, rahatlaması gerekir. 

 

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 11:23
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