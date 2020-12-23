Tırnakların sararması neyin belirtisi | Hem kadınlar hem de erkekler tırnak sararması sorunuyla karşı karşıya kalabiliyor. Pek çok kişi sararan tırnaklarının nasıl hangi yöntemle sağlıklı bir görüntüye kavuşabileceğini araştırıyor. Peki, tırnak sararması nasıl geçer?

Tırnaklar neden sararır?

El ve ayak tırnaklarında pek çok sebepten dolayı sararma sorunu yaşanabilir. Hanımlarda daha ziyade oje kullanımı tırnakların sararmasına yol açıyor. Ojelerin sık silinmesi ve hijyene özen gösterilmesi sararmayı önlemenize yardımcı olabilir.

Tırnak sararmasının bir diğer sebebi ise vitamin ve minarel eksikliği olabilir. Bu sebeple geçmek bilmeyen tırnak sararmalarınız varsa bir hekime danışmanız yararlı olacaktır.

Sedef hastalığı, diyabet ve tiroid gibi hastalıklarda da tırnakların sararması normal olarak karşılanıyor.

Nadir de olsa tırnaklardaki sararmanın sebebi cilt kanseri olabilir. Ancak böyle bir yargıya varmanız için bir uzmana danışmalısınız.

Ayrıca ev temizliğinde kullanılan kimyasallar da tırnakların sararmasına yol açar.

Sigara kullanan kişilerin el tırnaklarında da sararmalar yaşanır.

Tırnak sararması nasıl geçer? | Tırnak sararması çözüm

Belirteceğimiz bu yöntemleri kullanmanıza rağmen tırnaklarınızda renk değişimi olmuyorsa; daha önce de ifade ettiğimiz gibi bir hekime danışmanız sorunun sebebini öğrenmeniz önemlidir.

Diş macunu maskesi

Malzemeler:

1 çay kaşığı macunu

1 tatlı kaşığı limon suyu

Diş macunu bilindiği gibi beyazlatma etkisine sahiptir. 1 çay kaşığı diş macunu ile 1 tatlı kaşığı limon suyunu karıştırın. Bu karışımı masaj yaparak tırnaklarınıza uygulayın. Yaklaşık 20 dakika sonra tırnaklarınızı yıkayın.

Karbonat maskesi

Malzemeler:

1 çay kaşığı karbonat

1,5 tatlı kaşığı limon suyu

Karbonat hem ev temizliğinde hem de kişisel bakımda kullanılan sağlıklı bir üründür. İki malzemeyi karıştırın ve tırnaklarınıza uygulayın. 20 dakika sonrasında tırnaklarınızı ılık suyla yıkayabilirsiniz.

Elma sirkesi toniği

Ellerinizi ılık suyla en az 30 saniye yıkayın. Sonrasında bir pamuğa elma sirkesi damlatın. Bu pamukla tırnaklarınızı silin. Yarım saat sonunda tırnaklarınızı temizleyin.