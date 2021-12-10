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Kadın - Aile Tırnak mantarına ilaç gibi tavsiyeler
Kadın - Aile

Tırnak mantarına ilaç gibi tavsiyeler

Ayak tırnak mantarına ilaç gibi gelecek doğal yöntemleri deneyebilirsiniz.

Yeniakit Publisher
2021-12-10 10:19:00 - 2021-12-10 10:24:06
Tırnak mantarına ilaç gibi tavsiyeler

Tırnak mantarı, tırnak ucunun hemen altında, sarı ya da beyaz bir nokta olarak başlayan yaygın bir durumdur.  Tırnak mantar enfeksiyonlarına çeşitli mantar organizmaları türleri neden olur. Bu mantar organizmaları arasında tırnak mantarına en yaygın neden olan tür, dermatofit adı verilen bir mantar türüdür. Bunun yanı sıra çeşitli maya ve küf türleri de tırnak enfeksiyonlarına neden olabilir.

Epsom tuzu düzenli bir şekilde kullanıldığında ayak tırnaklarınızda meydana gelebilecek asidik ortamın engellenmesine yardımcı olacaktır.

Tırnak mantarına doğal ilaç

Malzemeler
• 2-3 bardak sıcak su
• 1/4 fincan elma sirkesi
• 1/4 fincan Epsom tuzu

Uygulanışı

Suyun sıcaklığını kontrol edin, sıcaklığın derece derece sıcak olduğundan emin olun. Mantardan etkilenen tırnakları veya ayak tırnaklarını suya tamamen sokun ve yaklaşık 20 ila 30 dakika boyunca ıslatın. Bölgeyi emici bir havlu ile kuru tutun. Tam iyileşme için çare en az iki ay boyunca günde iki kez tekrarlayın.

Epsom tuzu, aslında magnezyum sülfat olarak da bilinen ve içeriğinde magnezyum, kükürt ve oksijen bulunan bir inorganik tuz. Görüntüsü itibariyle kaya tuzunu andırsa da kaya tuzundan farklı olarak içinde sodyum yerine magnezyum yer alıyor.

Epsom tuzu faydaları

Epsom tuzu iltihap giderici, kas ve sinir sistemini güçlendirici bir mineraldir. İçeriğindeki magnezyum ve sülfat deri tarafından emildiği için banyo yaparak bile kolaylıkla epsom tuzunun faydalarından yararlanılabilir. Epsom tuzunun sayılabilecek bazı faydaları: Stresi alarak vücudu rahatlatır

 

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