Tırnak kırılmasına bitkisel çözümler! Tırnak kırılması neden olur? Boyuna, ortadan kırılan ayak ve el tırnak kırılması

Tırnak kırılması problemi niçin, neden olur? Beslenme nasıl olmalı? Tırnak kesimi ve dikkat edilmesi gereken tüm bilgileri Tırnak kırılmasına çözüm başlıklı yazımızda bulabilirsiniz.

Keratin adı verilen bir proteinin katmanlarından oluşan tırnaklarınız, el ve ayak parmaklarınız için koruma görevi görür. Saçınızdaki ve cildinizdeki hücreleri de oluşturan keratin, tırnakları hasardan korumak için çalışır.

Tırnaklarınızı kırılgan hale getirebilecek bazı tıbbi durumlar vardır. Yaşlanmadan kötü beslenmeye kadar pek çok durum, tırnaklarınızı kuru, ince veya kırılması kolay hale getirebilir. Ayrıca tırnak kırılması, bir hastalıktan dolayı aldığınız tedavinin yan etkisi olabilir. Uzman doktor desteği ve doğru bakım teknikleri ile sağlıklı ve güçlü tırnaklara sahip olunabilir. “Tırnak kırılması neden olur?” ve “Tırnak kırılmasına ne iyi gelir? gibi soruların yanıtları

Tırnak kırılması neden olur?

Tırnak kırılmasının en yaygın sebebi vitamin eksikliğinden kaynaklıdır. Tırnakları ve saçları besleyen vitamin biotin, kalsiyum, magnezyum, demir ve çinko eksikliklerinde tırnaklarınız kırılır. Bu eksiklikler dışında hipertiroidi, kronik kalp akciğer hastalıkları gibi birçok hastalıkta tırnak kırılmasın neden olur.

Ortadan kırılan tırnak tedavisi

Tırnağın kırıldığı bölgeye az miktarda tırnak yapıştırıcısı sıkın ve yapıştırıcıyı ince bir tabaka oluşturacak şekilde yayın. Kırılan tırnağı, koptuğu alana 30 ila 60 saniye boyunca takılı kalana kadar nazik ama sıkıca bastırın. Fazla yapıştırıcıyı kulak çubuğunun ucuyla veya top pamukla alın.

Tırnaklar neden boyuna kırılır?

Boyuna tırnak kırılması: Tırnak kırılmasının en yaygın sebebi vitamin eksikliğinden kaynaklıdır. Tırnakları ve saçları besleyen vitamin biotin, kalsiyum, magnezyum, demir ve çinko eksikliklerinde tırnaklarınız kırılır. Bu eksiklikler dışında hipertiroidi, kronik kalp akciğer hastalıkları gibi birçok hastalıkta tırnak kırılmasın neden olur.

Tırnak Kırılmasına Bitkisel Çözümler

Tırnak Kırılmasına Doğal Çözüm

– Karbonat ( 1 çay kaşığı )

– Ilık su ( 1 bardak )

Hazırlanışı: Ilık suyun içerisine karbonatı ekleyin ve karıştırın, ellerinizi 10 dakika bu suyun içerisinde bekletin. Her gün bu kürü ellerinize uygulayın.

Tırnak Kırılmasına Bitkisel Yağlarla Çözüm

– Tuz ( 1 yemek kaşığı )

– Limon suyu ( yarım limon taze )

– Zeytinyağı ( 2 çay kaşığı )

– Ilık su ( 1 bardak soğuğa yakın )

– Badem yağı ( 2 çay kaşığı )

Hazırlanışı: Malzemelerin hepsini bir kaba alın ve tuz eriyene kadar karıştırın. Ellerinizi hazırladığınız karışımlı suda 4 – 5 dakika tutun ve sonra durulayın. Kalan suyu ertesi gün için ayırabilirsiniz. Karışımı her gün ellerinize uygularsanız daha güçlü tırnaklara kavuşursunuz.

Ayak tırnak kırılmasına ne iyi gelir?

Tırnak Kırılmasına İyi Gelen Doğal Çözüm önerileri

Zeytinyağı

Hindistan cevizi yağı

Avokado yağı

Çay ağacı yağı

E vitamini yağı

Çuha çiçeği yağı

Keten tohumu yağı

Elma sirkesi.

Tırnak Kırılmasına Bitkisel Çözüm

– Hindistan cevizi yağı ( 1 yemek kaşığı )

– Badem yağı ( 1 yemek kaşığı )

– Hint yağı ( 1 yemek kaşığı )

Hazırlanışı: Yağları cam bir kaseye katıp benmari usulü ocakta ılıtın. Ellerinizi yakmayacak kıvamda ise içine sokun ve 10 dakika kadar yağ karışımında bekletin. Haftada 3 kere yapmanız yeterlidir.

Etten Kırılan tırnak nasıl düzelir?

Etten kırılan tırnak: Tırnağınızın kırık kısmına ince bir tabaka tırnak yapıştırıcısı veya güçlü yapıştırıcı sürün. Çay poşeti malzemesini cımbız kullanarak tırnağınızın üzerine düz bir şekilde yerleştirin ve bir kısmını tırnak ucunun altına katlayın. Çay poşeti malzemesinin üzerine bir kat daha yapıştırıcı sürün.

Tırnak Kırılmasına Ne İyi Gelir?

“Tırnak kırılmasına ne iyi gelir?” sorusuna net bir yanıt verebilmek için öncelikle “Tırnak kırılması neden olur?” sorusunun yanıtı araştırılmalıdır. Bunun için doktor muayenesine gitmelisiniz. Doktorunuz uygun taramaları yaptıktan sonra gerekli tedaviyi uygulayabilir. Eğer tırnaklarınızın sağlıksız olduğunu gözlemliyorsanız bazı evde bakım stratejileri ile bunu önlemeye yardımcı olabilirsiniz.

Sağlıklı tırnaklara sahip olmak için uygulayabileceğiniz bazı evde bakım stratejileri şunlardır:

Tırnaklarınızın suya maruziyetini en aza indirin.

Yeterli su tüketin.

Diyetinize dikkat edin.

Asetonsuz oje çıkarıcılar kullanmayı tercih edin.

Takma, jel veya akrilik tırnaklardan kaçının.

Oje sürmeye ara verin.

Tırnaklarınızı daha kısa kullanın.

Tırnaklarınızı kullandığınız eylemlerin sayısını azaltın.

Tırnak losyonu kullanın.

Tırnaklarınızı el dezenfektanına fazla maruz bırakmayın.

Törpüleme şeklinizi değiştirin.

Temizlik ürünlerini eldivenle kullanın.

Şampuan ve duş jelinizi seçerken özen gösterin.

Bu alışkanlıkları edinmenize rağmen halen tırnak kırılması problemi ile karşılaşıyorsanız problem, tırnağın maruz kaldıklarından ziyade vücuttaki bazı eksiklikler olabilir. Bu durumda tırnak kırılmasının vitamin ve mineral eksikliklerinden dolayı meydana gelmesi olasıdır.