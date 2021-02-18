Tırnak kırılması neden olur? Tırnak kırılması hangi vitamin eksikliğinden olur?

Tırnaklarda belirli sebeplerden dolayı hassaslaşma meydana geldikten sonra soyulma ve kırılmayla sonuçlanabilir. Tırnakların kırılmasını ve soyulmasının birçok farklı nedeni vardır. Bilinen nedenler arasında yaşlanma, gebelik, egzama, sedef, liken ve saç kıran gibi dermatolojik hastalıklar da vardır. İşte “Tırnak kırılması hangi vitamin eksikliğinden olur?” sorusunun cevabı…

Tırnak kırılması neden olur?

Kalsiyum ve demir eksikliği,

Biotin vitamini eksikliği,

Kansızlık,

Yetersiz beslenme,

Tırnak mantarı,

Cilt hastalıkları,

Çok fazla oje kullanımı,

Elleri aşırı yıkamak,

Eldiven kullanmadan ellerin kimyasal deterjanlara maruz kalması,

Troid hastalığı,

Tırnaklarda kahverengi ya da renk değişliğine yol açan böbrek rahatsızlığı.

Tırnak kırılması hangi vitamin eksikliğinden olur?

Tırnak kırılmasının bilinen en önemli nedeni vitamin eksikliğinden ortaya çıkmaktadır. Tırnakları ve saçları besleyen vitamin biotin, kalsiyum, magnezyum, demir ve çinko eksikliklerinde tırnaklarınız zayıflar ve kırılır.

Tırnak kırılması için hangi bölüme gidilir?

Genel olarak tırnağın bütün hastalıklarıyla ilgilenen bölümlerin en başında cildiye bölümü bulunmaktadır. Tırnak ile ilgili birçok ilaçlı tedavi ve cerrahi işlemleri bu bölümün uzman hekimleri yani dermatologlar gerçekleştirirler.