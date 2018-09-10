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Tırnak eti kurumasına dikkat!

Soğuk havaya maruz kalmak, egzama, yetersiz beslenme Tırnak etlerinin kurumasına neden olan bazı faktörlerdir. Tırnak etinin kurumasına neden olan diğer faktörler nelerdir? Tırnak etlerinin kuruması nasıl engellenir?

10 Eylül 2018 Pazartesi 17:32
Tırnak eti kurumasına dikkat!

TIRNAK ETLERİ KURUMA NEDENLERİ

Cildi yeterince nemlendirmemek

Elleri çok sık yıkamak

El dezenfektanları kullanmak

Soğuk havaya maruz kalmak

Egzama

Yetersiz beslenme

Kullanılan bazı ilaçlar

Tırnak veya tırnak eti yemek

Bu nedenlerin birçoğu endişelenilecek bir durum oluşturmasa da egzama gibi bir rahatsızlık da tırnak etlerinin kurumasına yol açabilir. Bu durumda, doktorunuz size tedavi için yardımcı olacaktır.

TIRNAK ETLERİ KURUDUĞUNDA BAŞKA BİR RAHATSIZLIK OLUŞUR MU?

Kuruyan tırnak etleri, başka bir rahatsızlığın oluşmasına neden olmazlar. Ama tırnak etleriniz kanıyorsa veya enfeksyion kaptıysa doktora görünmeniz gerekebilir.

Enfeksiyonun belirtileri:

Kızarıklık

Şişlik

Tırnak etlerinin etrafında acı

Doktorunuz, tırnak etlerindeki kuruluğu geçirmek için güçlü bir nemlendirici önerecektir. Tırnak etleriniz enfeksiyon kaptıysa antibiyotik kullanmanız gerekebilir.

TIRNAK ETLERİNİN KURUMASI NASIL ENGELLENİR?

Tırnak etlerinin kurumasını engellemenin en iyi yolu tırnak etlerini sık sık nemlendirmekten geçiyor. Ellerinizi yıkadıktan sonra tırnak eti kremiyle ya da Hindistan cevizi kremiyle nemlendirebilirsiniz. İçinde yoğun kimyasal barındıran ürünleri ellerinizde kullanmamaya özen gösterin.

Bu ürünler:

Kimyasal içerikli sabunlar

El dezenfektanları

 

Haber Tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi 17:32
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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