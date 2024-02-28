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Aktüel Tırnak büyüklüğündeki balığın matkap kadar ses çıkardığı keşfedildi! En gürültülü balık tespit edildi
Aktüel

Tırnak büyüklüğündeki balığın matkap kadar ses çıkardığı keşfedildi! En gürültülü balık tespit edildi

Yeniakit Publisher
2024-02-28 23:01:00 -
Tırnak büyüklüğündeki balığın matkap kadar ses çıkardığı keşfedildi! En gürültülü balık tespit edildi

Bilim insanları, küçük, şeffaf bir balığın bir beton delme matkabı kadar yüksek ses çıkardığını keşfetti.

Almanya'daki laboratuvarda akvaryumdan gelen esrarengiz sesler üzerine araştırmaya başlandığında, Danionella cerebrum adlı balığın güçlü bir ses çıkardığı görüldü.

Balık bu sesi, yüzme kesesi adı verilen organından çıkarıyor ve balığa yakın sularda, bir silah sesi kadar yüksek olan 140 desibel ölçülüyor.

Araştırmacılar 12 mm uzunluğundaki bu türün, boyutuna göre şimdiye kadar bulunan en gürültülü balık olduğuna inanıyor.

Bu ritmin bir sosyal iletişim biçimi olabileceği tahmin ediliyor.

Doğada genellikle hayvan ne kadar büyükse sesi de o kadar yüksek olur.
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Suyun altında ise durum farklı - bu minik deniz canlısı şimdiye kadar keşfedilen en gürültülü türlerden biri.

Bilim insanları, tabanca karidesi gibi canlıların diğer türleri avlarken yaklaşık 200 desibele kadar yüksek sesler çıkarabildiğini biliyordu.

Danionella, şeffaflığı sayesinde beyni çalışırken görülebildiği ve bu sayede araştırmacıların davranışlarını yakından inceleyebildiği için araştırmalarda ilgi görüyor.

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