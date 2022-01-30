Her tırnak batması durumunda bir cerrahi işleme gerek yoktur. Hafif batma durumunda tırnağın batan kısmının altına bir pamuk parçası koymak ve bunu günlük değiştirmek uygun olabilir. Böylece tırnak ile cilt arasında bir tampon alan oluşturup tırnağın ete batmadan büyümesi sağlanır.

Tırnak batması neden olur?

Tırnak boyutu ile tırnak yatağı genişliği oranında dengesizlik.

Tırnakları sıkıştıran dar ayakkabılar ve çoraplar giymek.

Tırnakları çok kısa kesmek.

Yanlış olarak kavisli kesilen ayak tırnaklarında batma görülebilir.

Ayak tırnağının yaralanması

Olağandışı kavisli ayak tırnaklarına sahip olmak.

Tırnak batmasından ameliyat olmadan kurtulmanın yolu

Kuzey Karolina’da Ayak ve Bilek Hastalıkları konusunda uzman olan Dr. Jane Andersen’a göre batık ayak tırnakları diğer rahatsızlıklara kıyasla daha kolay tedavi ediliyor diyor.

Ancak iki istisna mevcut; eğer diyabet(şeker) veya damar hastalığınız mevcut ise acilen bir doktora görünmeniz gerekiyor. Bu istisnaların dışında, aşağıdaki adımları takip ederek batık tırnağı çıkarabilirsiniz diyor Dr. Anderson.

Ayaklarınızı Suda Bekletin: Dr. Anderson günde iki kez ayaklarınızı geniş bir küvet veya leğende eklediğiniz her bir litre sıcak su için bir çay kaşığı ingiliz tuzu ilave ederek(magnezyum sülfat) içerisinde 20 dakika bekletebileceğinizi söylüyor.

Bunu uygulayarak, tırnağın altında gizlenebilecek herhangi bir sıvının dışarı çıkması sağlanıyor. Aynı zamanda, İngiliz tuzu iltihap kapmış tırnağın rahatlamasında büyük rol oynamaktadır.

Tırnağınızın Altına Bir Destek Koyun: Dr. Anderson küçük bir parça pamuğun top şekline getirilerek tırnağın altına yerleştirilmesinin, tırnağın etin içine ilerlemesinin aksine tırnağın üzerinden büyümeye devam etmesine faydalı olabileceğini söylüyor.

Merhem Kullanımı: Pamuk batık tırnağın altına yerleştirildikten sonra merhem kullanmanız hem iltihap oluşumunu azaltır hem de oluşmuş enfeksiyonları ortadan kaldırır. Bu adımları uygulayıp üzerine bir de bandaj sardıktan sonra iyileşmesine izin vermiş oluyorsunuz.

Tırnak batmasını engellemenin yolları

Ayak ve bilek hastalıkları uzmanı Dr. Georgeanne Botek’e göre tırnak batmasından kurtulmanın en kolay yolu en başta meydana gelmesini engellemektir. Tırnaklarınızı fazla kısa ve köşeleri sert bırakarak kesmekten kaçınılmalıdır.

Tırnak batması özellikle tırnak köşelerinin sivri bırakılmasıyla meydana gelmektedir. Aynı zamanda giydiğiniz çorap ve ayakkabıların tırnaklarınızı bükmeyecek şekilde yumuşak olmaları da oldukça önemlidir.

Dr. Botek’in verdiği son ipucu ayak baş parmağınızı herhangi bir travmadan korumanız. Eğer aktif spor yapan, koşan, bir bireyseniz, egzersizi tamamladıktan sonra bir saat yalın ayak dolaşmanın da büyük faydası olacağını önemle vurguluyor.