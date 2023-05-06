Tırnak batması soruna iyi giden karışım ortaya çıktı! 4 doğal yolda bitirmesi şok etti!

Belirtileri; tırnaklarda ağrı, kızarıklık, şişme, akıntı, enfeksiyon, hassasiyet, ısı artışı gibidir.

Tırnak Batması Neden Olur?

Tırnakları çok kısa kesmek.

Dar ayakkabı ve dar çoraplar giymek.

Kavisli olan ayak yapısına sahip olmak.

İyi yapılmayan manikür ve pedikür yapılması.

Ayak tırnağının yaralanması.

Şişmanlık.

Mantar enfeksiyonu olması.

Darbelere maruz kalmak.

Hamilelik ve doğum sonrası dönemler.

Tırnak Batmasının Tedavi Yöntemleri Nelerdir? 4 adımda yok ediyor!

1- 1 litre sıcak suyun içerisine yarım su bardağı kadar kaya tuzu ilave edin. Bu suyun içerisine ayaklarınızı koyun ve 20-30 dakika boyunca bekletin. Ayrıca bu uygulamayı her akşam uygulamaya çalışın. İsteyen tuz yerine papatya, ceviz yaprağı, incir yaprağı, çam yaprağı da tercih edilebilir.

2- Banyo yapıldıktan sonra bir pamuğu tuzlu suyun içerisine batırın ve tırnağı birazcık kaldırın ve arasına koyun. Bu sayede tırnaktaki iltihabın çekilmesine yardımcı olur.

Ayrıca incir yaprağın sütünü bir pamuğa sürün ve tırnağın altına koyun ve taze yani yeşil inciri ikiye bölün ve tırnağa koyun ve sarın. Bu uygulamayı ara ara devam edin.

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3- Özellikle parmakları ve tırnakları temiz tutun. Temiz çorap giymeye özen gösterin. Dar ve ayağınızı sıkacak ayakkabılardan uzak durun.

4- Ayağınızı sıkacak çorapları da giymeyin. Ayağın özellikle kuru tutulması gerekir. Eğer ayakta tırnak batması varsa kesmeyin uzamasını bekleyin. Uzayınca batmanın tedavisini yapın.

Ayak tırnağının altına mumlu diş ipi koymakta çok faydalıdır.

Topuk ayakkabı giyilmeye ara verilmelidir. Sivri uçlu ayakkabılar tercih edilmelidir.