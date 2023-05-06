  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Altın fiyatı: Altın almak için bekleyenler, altın fiyatına ilişkin tahminler! İslam Memiş uyardı: Gram altın...

Yemen'de yolcu taşıyan araç devrildi! Ölü ve yaralılar var

7'li koalisyon kuduracak! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi: 3 bin araçla karşıladılar

Bakan Koca: Türkiye için malum olan dünyaya yeni ilan edildi

Ünlü yazar şok eden projeyi açıkladı: Türkiye'de 14 noktada var! O ülke maalesef bizi izliyor

Bakan Çavuşoğlu'ndan doğal gaz ve petrol iddiası

CHP'li seçmenden İYİ Partili Kürşat Zorlu'ya tepki

'Milliyetçi' Akşener bu açıklamalara sessiz! HDP'den skandal üstüne skandal: Sözümüz var!

Sosyal medyada sizin için seçtiklerimiz! İşte 6'lı masa işte LGBT sevdası...

Bayraktar TB2 SİHA ile ilgili Haluk Bayraktar'dan kahreden çıkış: Maalesef bununla karşılaştık
Kadın - Aile Tırnak batması soruna iyi giden karışım ortaya çıktı! 4 doğal yolda bitirmesi şok etti!
Kadın - Aile

Tırnak batması soruna iyi giden karışım ortaya çıktı! 4 doğal yolda bitirmesi şok etti!

Yeniakit Publisher
2023-05-06 23:53:00 - 2023-05-06 23:57:49
Tırnak batması soruna iyi giden karışım ortaya çıktı! 4 doğal yolda bitirmesi şok etti!

Genel olarak baş parmaklarda görülen tırnak batması tek tarafta veya iki tarafta görülür. Özellikle her insanda olacak bir durumdur. Fakat tedavisi de bir o kadar kolaydır. Tırnak batması tedavi edilmediği takdirde acı ve sızılı zamanlar yaşanmaya başlanır. Batmanın devam etmemesi için ilk önce nedenlerini öğrenip nedenlerinden uzak durmak gerekir. Tırnak batmasının tedavisi için yazının devamını okuyun…

Belirtileri; tırnaklarda ağrı, kızarıklık, şişme, akıntı, enfeksiyon, hassasiyet, ısı artışı gibidir.

Tırnak Batması Neden Olur?

Tırnakları çok kısa kesmek.
Dar ayakkabı ve dar çoraplar giymek.
Kavisli olan ayak yapısına sahip olmak.
İyi yapılmayan manikür ve pedikür yapılması.
Ayak tırnağının yaralanması.
Şişmanlık.
Mantar enfeksiyonu olması.
Darbelere maruz kalmak.
Hamilelik ve doğum sonrası dönemler.

Tırnak Batmasının Tedavi Yöntemleri Nelerdir? 4 adımda yok ediyor!

1- 1 litre sıcak suyun içerisine yarım su bardağı kadar kaya tuzu ilave edin. Bu suyun içerisine ayaklarınızı koyun ve 20-30 dakika boyunca bekletin. Ayrıca bu uygulamayı her akşam uygulamaya çalışın. İsteyen tuz yerine papatya, ceviz yaprağı, incir yaprağı, çam yaprağı da tercih edilebilir.

2- Banyo yapıldıktan sonra bir pamuğu tuzlu suyun içerisine batırın ve tırnağı birazcık kaldırın ve arasına koyun. Bu sayede tırnaktaki iltihabın çekilmesine yardımcı olur.
Ayrıca incir yaprağın sütünü bir pamuğa sürün ve tırnağın altına koyun ve taze yani yeşil inciri ikiye bölün ve tırnağa koyun ve sarın. Bu uygulamayı ara ara devam edin.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

3- Özellikle parmakları ve tırnakları temiz tutun. Temiz çorap giymeye özen gösterin. Dar ve ayağınızı sıkacak ayakkabılardan uzak durun.

4- Ayağınızı sıkacak çorapları da giymeyin. Ayağın özellikle kuru tutulması gerekir. Eğer ayakta tırnak batması varsa kesmeyin uzamasını bekleyin. Uzayınca batmanın tedavisini yapın.
Ayak tırnağının altına mumlu diş ipi koymakta çok faydalıdır.

Topuk ayakkabı giyilmeye ara verilmelidir. Sivri uçlu ayakkabılar tercih edilmelidir.

Lorlu peynir sündürme yapın! Sabahları ne pişirsem diyenler dikkat: Kahvaltıda bunu yapan pişman olmaz!
Lorlu peynir sündürme yapın! Sabahları ne pişirsem diyenler dikkat: Kahvaltıda bunu yapan pişman olmaz!

Kadın - Aile

Lorlu peynir sündürme yapın! Sabahları ne pişirsem diyenler dikkat: Kahvaltıda bunu yapan pişman olmaz!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23