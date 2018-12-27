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TIR'la duvar arasında sıkışan işçi, feci şekilde can verdi

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bulunan bir un fabrikasında park yapmak için geri manevra yapan TIR'la duvar arasında sıkışan işçi, feci şekilde can verdi.

27 Aralık 2018 Perşembe 14:26
TIR'la duvar arasında sıkışan işçi, feci şekilde can verdi

İstanbul Ümraniye'de un yüklü TIR'ı fabrika önüne park etmek isteyen şoför, geri manevra yaptığı sırada, park için kendisine yardım eden işçiye çarptı. Duvar ile TIR arasında sıkışan işçi hayatını kaybetti.

Kaza saat 11.00 sıralarında İnkilap Mahallesi Yıldızeli Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre Konya'dan gelen Mesut Toprak isimli sürücü, kullandığı TIR'ı un fabrikası önüne park etmeye başladı. Bu sırada fabrikada çalışanMustafa Yılmaz isimli işçi kendisine yardımcı olmaya çalıştı. Toprak geri manevra yaptığı sırada Yılmaz'a çarptı.

Duvar ile TIR arasında kalan Yılmaz ağır bir şeklide yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede işçinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri sürücü Toprak'ı gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Olay yerine gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu. Hayatını kaybeden Yılmaz'ın cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 14:26
  1. Konya
  2. İstanbul
  3. Ümraniye
  4. Kaza
  5. feci kaza
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  8. Mustafa Yılmaz
  9. Korkunç ölüm

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