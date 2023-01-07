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Aktüel Tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Aktüel

Tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2023-01-07 18:17:00 -
Tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

H.Ö. (29) idaresindeki 50 AAJ 839 plakalı tır, Emirdağ-Bolvadin kara yolu Tez-Çatallı kavşağında Ahmet Köse'nin (39) kullandığı 34 PZC 96 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Köse ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Emirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Köse, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tır sürücüsü H.Ö, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.​​​​​​

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