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Tırın sürüklediği araçtan burunları bile kanamadan kurtuldular

Kocaeli'de D-100 karayolunda meydana gelen kazada tırın metrelerce sürüklediği araçta bulunan 4 kişi korkunç kazayı yara almadan atlattı.

13 Mart 2019 Çarşamba 15:35
Tırın sürüklediği araçtan burunları bile kanamadan kurtuldular

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde tırın çarparak sürükleyerek bariyerlere sıkıştırdığı otomobildeki 4 kişilik aile kazayı yara almadan atlattı.

20 metre sürükledi

Edinilen bilgiye göre İzmit Körfez Mahallesi mevki'i D-100 karayolu üzerinden yan yola giren T.A. idaresindeki 35 HC 1009 plakalı tır, yan yoldan aynı istikamete gitmekte olan N.K. idaresindeki 41 SD 289 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışma sonrasında tırın önüne alarak yaklaşık 20 metre sürüklediği otomobil bariyer ile tır arasında sıkıştı. Sıkışan aracın kapılarını açamayan 4 kişilik aile ise itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Ekipler inceleme başlattı

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince hurdaya dönen araçtan burunları bile kanamadan çıkarılan 1’i çocuk 4 kişilik aile bir süre kazanın şokunu atlatamadı. Kullanılamaz hale gelen otomobil otoparka çekici ile yoldan kaldırılırken, polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 15:35
  1. Kocaeli
  2. İzmit
  3. İzmit Körfez Mahallesi
  4. D-100 karayolu
  5. itfaiye ekipleri

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