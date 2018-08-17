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TIR'ın damperi üst geçide takıldı! Korku dolu anlar

Antalya'da yükünü boşalttıktan sonra sürücüsünün dönüşe geçtiği TIR'ın açılan damperi üst geçide çarptı. Kopan damper üst geçitte asılı kaldı. Dampere bakmak isteyen iki araç sürücüsü de hasarlı kazaya karıştı.

17 Ağustos 2018 Cuma 09:53
TIR'ın damperi üst geçide takıldı! Korku dolu anlar

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Aksu ilçesi Antalya Serik Karayolu'nda meydana geldi. Hüseyin Bayır, yönetimindeki 07 UY 885 plakalı damperli TIR'la, şantiyeye yükünü boşalttıktan sonra dönüşe geçti. Yolda bir anda açılan ve sürücünün fark etmediği damper üst geçide çarptı. Çarpmanın etkisiyle TIR ve üst geçitte hasar meydana geldi.

TIR'ın kopan damperi üst geçitte asılı kalırken dorsesi 20 metre ileride durabildi. Kaza sonrası TIR'ın damperine bakmaya çalışan iki araç sürücüsü de hasarlı kazaya karıştı. Sürücü Hüseyin Bayır, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. TIR'ın kopan damperi ise gecenin ilerleyen saatlerinde bulunduğu yerden vinçle kaldırıldı.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2018 Cuma 09:53
  1. Antalya
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