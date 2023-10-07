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Yaşam Tırın çarptığı otomobil kağıt gibi ezildi: 1'i çocuk 5 yaralı
Yaşam

Tırın çarptığı otomobil kağıt gibi ezildi: 1'i çocuk 5 yaralı

Yeniakit Publisher
2023-10-07 01:01:00 - 2023-10-07 01:02:03

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tırın otomobile çarpması neticesinde 5 kişi yaralandı.

Kaza, İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi D100 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün hakimiyetinde seyir halinde olan 41 H 4930 plakalı Hyundai marka otomobile, A.T. yönetimindeki 34 YR 9876 plakalı MAN marka tır çarptı. Otomobil arka tarafı kağıt gibi ezilirken araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralanan 4 kişi vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılırken bir çocuk ise otomobilde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaptığı çalışmalar neticesinde sıkışan çocuğu araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Karayolları ekipleri tarafından yola dökülen yağlara kumlama yapıldıktan sonra, kapanan trafik tekrardan açıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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