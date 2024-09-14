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Yerel Tırın çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Yerel

Tırın çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2024-09-14 17:32:00 -
Tırın çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde tırın çarptığı 4 yaşındaki çocuk öldü, kardeşi ve 9 aylık hamile olduğu öğrenilen annesi yaralandı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde tırın çarptığı 4 yaşındaki çocuk öldü, kardeşi ve 9 aylık hamile olduğu öğrenilen annesi yaralandı.

Hüseyin K. idaresindeki 31 YS 782 plakalı tır, Çaylı Mahallesi Alpaslan Türkeş Bulvarı'ndaki trafik ışıklarında, yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen Rabia Erdem (24) ile kızları Melek (4) ve Ayşe'ye (2) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri 4 yaşındaki Melek'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan anne Rabia Erdem ile kızı Ayşe, ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Karnındaki bebeği de kaybeden Rabia Erdem'in, durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. AA

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