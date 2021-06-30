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TIR'ın altında 200 metre sürüklendi
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Gündem TIR'ın altında 200 metre sürüklendi
Gündem

TIR'ın altında 200 metre sürüklendi

Bursa'da otobanda yaya olarak gezen kimliği belirsiz bir kişi, TIR'ın altında yaklaşık 200 metre sürüklenerek yaşamını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-06-30 03:41:00 -
TIR'ın altında 200 metre sürüklendi

Kaza saat 22.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Bursa Şehir Hastanesi Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Otobanda yaya olarak gezen kimliği belirlenemeyen bir kişi, Bülent M. yönetimindeki 34 TH 0164 dorse plakalı TIR'ın çarpması sonucu altında kaldı. Erkek olduğu öğrenilen kişi yaklaşık 200 metre sürüklenerek hayatını kaybetti.

Feci ölüm TIRın altında 200 metre sürüklendi

Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri ölen skişinin cansız bedenini, TIR'ın altından çıkardı. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından kimliği henüz belirlenemeyen kişinin cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, TIR sürücüsü Bülent M. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmaya sürdürülüyor.

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