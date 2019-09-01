Tırın altına giren araç paramparça oldu: 1 ölü Eskişehir’de arızalanan tırın altına giren hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Eskişehir’de arızalanan tırın altına giren hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Eskişehir-Sivrihisar karayolunun 55’inci kilometresinde Ramazan Turan (61) idaresindeki 26 HP 363 plakalı hafif ticari araç, yol kenarında arızalanan Ali M.’in kullandığı 42 AAJ 920 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada araç hurdaya dönerken, ağır yaralanan sürücü Ramazan Turan 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı. Turan, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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