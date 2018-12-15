Tirhandil Kupası 2019 Kış Trofesi başladı





MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Otokar Tirhandil Kupası 2019 Kış Trofesi, ilk ayak yarışları ile başladı.

Türkiye Yelken Federasyonu programında yer alan ve Era Yelken Kulübünce düzenlenen organizasyonda starttan önce, eylül ayında İstanbul'daki helikopter kazasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Otokar Yönetim Kurulu Başkan Vekili Halil İbrahim Ünver anıldı. Yarış komitesi ve yarışçılar, teknelerinde bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Bodrum'da yapılan tekne türlerinden tirhandilleri tanıtmanın da amaçlandığı, her ayağı iki günü kapsayan ve 6 ayaktan oluşan yarışların ilk etabına, 12 teknede yaklaşık 80 sporcu katıldı.

İlk gün yarışları, Karaada önlerinde kurulan parkurda, 6 millik şamandıra rotadaki mücadeleyle başladı. Yarışçılar, şamandıra rotanın tamamlanmasının ardından 12 millik Bodrum-Çelebi Adası-Bodrum rotasında yelken açarak mücadelelerine devam etti.

Saatteki hızı zaman zaman 40 kilometreye ulaşan rüzgarlı havadaki mücadeleye katılanlar, heyecanlı ve zor anlar yaşadı. Yelkenleri rüzgarla dolan yarışçıların birbirleri ve dalgalarla mücadelesinde renkli görüntüler de oluştu.

Organizasyon Komitesi Başkanı Erdem Ağan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bodrum’da denizciliğin gelişmesine katkıda bulunduğunu ve tirhandil sevdalısı olduğunu belirttiği Halil İbrahim Ünver'i andıklarını söyledi.

Yarışların çekişmeli geçeceğini belirten Ağan "Bu sene üçüncü yılımız olacak. Biraz buruk başlıyoruz çünkü elim bir helikopter kazası sonucu Halil ağabeyimizi, Halil Ünver'i kaybettik. Bu yıl trofemiz Halil Ünver Kış Trofesi olarak anılacak." dedi.

Tirhandil kupası yarışlarında birinci ayak, yarın sona erecek. Dereceye girenlere kupaları, 12-13 Ocak'ta 2. ayak yarışları kapsamındaki ödül töreninde verilecek.