0553 313 94 23

Tirhandil Kupası 2019 Kış Trofesi başladı

- Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Tirhandil Kupası yarışlarının ilk ayağına, 12 teknede 80 yelkenci katıldı- Organizasyon Komitesi Başkanı Erdem Ağan: "Bu yıl trofemiz Halil Ünver Kış Trofesi olarak anılacak"

15 Aralık 2018 Cumartesi 17:52
Tirhandil Kupası 2019 Kış Trofesi başladı


MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Otokar Tirhandil Kupası 2019 Kış Trofesi, ilk ayak yarışları ile başladı.

Türkiye Yelken Federasyonu programında yer alan ve Era Yelken Kulübünce düzenlenen organizasyonda starttan önce, eylül ayında İstanbul'daki helikopter kazasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Otokar Yönetim Kurulu Başkan Vekili Halil İbrahim Ünver anıldı. Yarış komitesi ve yarışçılar, teknelerinde bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Bodrum'da yapılan tekne türlerinden tirhandilleri tanıtmanın da amaçlandığı, her ayağı iki günü kapsayan ve 6 ayaktan oluşan yarışların ilk etabına, 12 teknede yaklaşık 80 sporcu katıldı.

İlk gün yarışları, Karaada önlerinde kurulan parkurda, 6 millik şamandıra rotadaki mücadeleyle başladı. Yarışçılar, şamandıra rotanın tamamlanmasının ardından 12 millik Bodrum-Çelebi Adası-Bodrum rotasında yelken açarak mücadelelerine devam etti.

Saatteki hızı zaman zaman 40 kilometreye ulaşan rüzgarlı havadaki mücadeleye katılanlar, heyecanlı ve zor anlar yaşadı. Yelkenleri rüzgarla dolan yarışçıların birbirleri ve dalgalarla mücadelesinde renkli görüntüler de oluştu.

Organizasyon Komitesi Başkanı Erdem Ağan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bodrum’da denizciliğin gelişmesine katkıda bulunduğunu ve tirhandil sevdalısı olduğunu belirttiği Halil İbrahim Ünver'i andıklarını söyledi.

Yarışların çekişmeli geçeceğini belirten Ağan "Bu sene üçüncü yılımız olacak. Biraz buruk başlıyoruz çünkü elim bir helikopter kazası sonucu Halil ağabeyimizi, Halil Ünver'i kaybettik. Bu yıl trofemiz Halil Ünver Kış Trofesi olarak anılacak." dedi.

Tirhandil kupası yarışlarında birinci ayak, yarın sona erecek. Dereceye girenlere kupaları, 12-13 Ocak'ta 2. ayak yarışları kapsamındaki ödül töreninde verilecek.

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 17:52
  1. Bodrum
  2. Halil ibrahim ünver
  3. Muğla
  4. Otokar Tirhandil Kupası 2019 Kış Trofesi
  5. Rüzgar
  6. yarış
  7. Yelken

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD İçişleri Bakanı Zinke de görevinden ayrılıyor
    1. ABD İçişleri Bakanı Zinke de..
    2. Malatya'da 3.2 şiddetinde deprem!
    3. Türkiye'nin operasyonu Yunanistan'ı..
    4. Mezarlık yakınında uğradığı silahlı..
    5. TMV Şibirgan Afgan-Türk Erkek..
    6. İşte kabızlığa çare
    7. İsrailli Siyonist generalden itiraf:..
    8. "Sınırlarımızı korumak için her türlü..
    9. Kocaeli'de kayak merkezi yolunda kaza:..
    10. Fenerbahçe, Ersun Yanal'la ilk..
    11. Kabak tadı verdi deriz fakat kabak çok..
    12. 'Resmi kumarın' adresini soranlardan..
    13. İşte trafik magandaları!
    14. Yeni Malatyasporlu futbolcular..
    15. Michael Lang'dan Beşiktaş itirafı: 32..
    16. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    17. Stresli insanlar daha çok grip oluyor
    18. Abdullah Gül, hangi isimlerle bir..
    19. Paris'te gözaltı sayısı 95'e çıktı
    20. Beşiktaş, Trabzonspor maçına hazır
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    Öztürk Yılmaz’dan yeni harekata ilişkin uyarı: "İçeride bir karışıklık çıkarmak isteyebilirler"
    Öztürk Yılmaz’dan yeni harekata ilişkin uyarı: "İçeride bir karışıklık çıkarmak isteyebilirler"
    'Operasyon yapılmazsa Türkiye'yi bölecekler'
    'Operasyon yapılmazsa Türkiye'yi bölecekler'
    Arap manifestosu: "Geri kalmamızın sebebi Osmanlı değil, sömürgeciler!"
    Arap manifestosu: "Geri kalmamızın sebebi Osmanlı değil, sömürgeciler!"
    Harekatın detayları açıklandı! Böylesi ilk defa oldu
    Harekatın detayları açıklandı! Böylesi ilk defa oldu

    Günün Karikatürü

    15 Aralık 2018
    Rusya'ya çok kötü haber... Kabul etti
    Rusya'ya çok kötü haber... Kabul etti
    On binlerce kişiye müjde! Yüzde 100 zam yapılacak
    On binlerce kişiye müjde! Yüzde 100 zam yapılacak