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Tire’de kiraz üreticisi yol istiyor

İzmir’in Tire ilçesindeki kiraz üreticileri, üretim yollarının yıllardır yapılmadığını iddia ederek, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bu yolu yaparak kiraz üreticisine destek olmasını istedi.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 15:03:28 -
Tire’de kiraz üreticisi yol istiyor

İzmir’in Tire ilçesindeki kiraz üreticileri, üretim yollarının yıllardır yapılmadığını iddia ederek, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bu yolu yaparak kiraz üreticisine destek olmasını istedi.


İzmir’in Tire ilçesi Çukurköy Mahallesi Değirmenlik mevkiinde yaşayan kiraz üreticileri, yıllardır yapılmadığını iddia ettikleri üretim yolları için İzmir Büyükşehir Belediyesinden destek istedi. Avrupa’ya kiraz ihracatı da yapan Tireli kiraz üreticileri, kirazların taşınması noktasında sıkıntı yaşadıklarını ve 3 kilometrelik üretim yolunun yıllardır kanayan bir yara haline geldiğini söyledi.


Kiraz üreticilerinden Nail Sarp, yolun her yıl programa alındığını ancak bir türlü yapılmadığını belirterek, “Bölgenin en güzel kirazlarını yetiştiriyoruz. Yıllık 3 ton kiraz hasadım var. Ancak bu kirazları taşırken yolumuz çok kötü olduğu için mahsulümüz eziliyor. Aziz Kocaoğlu döneminden bu yana her yıl söz veriliyor ancak bir türlü yolumuz yapılmadı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer’in sesimizi duymasını istiyoruz” dedi.


Büyükşehir yetkililerinin, üretim yolunu bu yıl da programa aldıklarını ve yapacaklarını söylediklerini ifade eden Sarp, “İnşallah bu yıl yolumuzu yaparlar, bizde bu çileden kurtuluruz” diye konuştu.

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