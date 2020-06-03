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Ekonomi

Tirebolu Ziraat Odasının fındık tesisine ASKON’dan tam not

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON ) Giresun Şube Başkanı Yener Türk, Tirebolu Ziraat Odası’nın fındığa katma değer katan örnek bir işletmeyi hayata geçirdiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 11:05:37 -
Tirebolu Ziraat Odasının fındık tesisine ASKON’dan tam not

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON ) Giresun Şube Başkanı Yener Türk, Tirebolu Ziraat Odası’nın fındığa katma değer katan örnek bir işletmeyi hayata geçirdiğini söyledi.


ASKON Giresun İl Başkanı Yener Türk, beraberinde bulunan AK Parti Tirebolu İlçe Başkanı Yaşar Dikmen ve Yönetim Kurulu Üyeleriyle Tirebolu Ziraat Odası tarafından hayata geçirilen fındık kırma, kurutma işletme tesisini ziyaret etti. Tesislerde incelemelerde bulunan Yener Türk daha sonra yaptığı açıklamada, Türkiye ve Giresun’un en önemli tarım ürünü olan fındığa katma değer sağlayacak bir yatırım olduğunu kaydetti.


ASKON İl Başkanı Türk “Tirebolu Ziraat Odası tarafından hayata geçirilen ‘fındık kırma, kavurma, paketleme ve ezme’ tesisi çok önemli örnek bir yatırımdır. Bu işletmeyi bir de fındık üreticilerinin temsilcisi olan Tirebolu Ziraat Odası tarafından açıldığını düşünecek olursak önemi daha da artmaktadır. Bu işletmenin açılmasında önemli katkısı olan Tirebolu Ziraat Odası Başkanı olan Erim Yaman’ı ve ekibini kutluyorum. Bu işletme sayesinde üreticinin fındığı daha da değerlenecektir. Bizim Tirebolu Ziraat Odası gibi üretime ve üretilen ürünlere katma değer sağlayacak işletmelere öncülük edecek girişimcilere Sivil Toplum Kuruluşlarına ihtiyacımız var“ açıklamasında bulundu.

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