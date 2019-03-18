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Tirebolu Belediye Başkanı Karabıçak: “5 yılda 85 milyon liralık yatırım yaptık”

Tirebolu Belediye Başkanı Abdullah Karabıçak, 5 yıl önce verdikleri vaatlerin tamamını gerçekleştirdiğini söyleyerek geçen süre içinde yaptıkları hizmetleri anlattı.

18 Mart 2019 Pazartesi 11:08
Tirebolu Belediye Başkanı Karabıçak: “5 yılda 85 milyon liralık yatırım yaptık”

Tirebolu Belediye Başkanı Abdullah Karabıçak, 5 yıl önce verdikleri vaatlerin tamamını gerçekleştirdiğini söyleyerek geçen süre içinde yaptıkları hizmetleri anlattı.


İlçeye geçen 5 yıllık süre içerisinde yaptığı yatırımları anlatan Başkan Karabıcak, 20 milyon lira değerinde alt yapı, 15 milyon lira değerinde üst yapı ve 50 milyon lira değerinde ise devlet destekli yatırım yaptıklarını açıkladı. Başkan Karabıçak “2014 yılında yapılan mahalli idareler seçimlerinde vatandaşlarımızın teveccühü ve destekleriyle Tirebolu Belediye Başkanlığı görevine seçildik. İlk olarak ilçemizin sorunlarının başında gelen yıllardır yenileme ve geliştirme çalışması yapılmayan alt yapı önceliğimizdi. Tüm mahallelerimizde, cadde ve sokaklarımıza planlı ve kapsamlı bir alt yapı çalışması başlattık. Alt yapı çalışmalarımız tamamlandığı bölgelerimize çalışmalarına hemen peşinden üst yapı, asfalt, beton ve parke çalışması başlattık. Yaklaşık 20 milyon lira değerinde gerçekleştirdiğimiz alt yapı, 15 milyon lira değerindeki üst yapı ve 50 milyon lira değerindeki devlet destekli yatırımlarımızda ilçemiz tarihinde yapılan en kapsamlı çalışma dönemimizi geçirdik. Kültürel ve sosyal faaliyetlerimize de çok önem verdik. Düzenlediğimiz şenlikler, etkinlikler, halk konserleri ve yarışmalarla ilçe halkımıza dolu dolu bir Tirebolu yaşattık. Çocuk parklarından sosyal yaşam alanlarına kadar bir çık önem arz eden işlere imza attık. Araç parkurumuzu geliştirdik. Ekip ve ekipmanlarımızı komple yeniledik. Belediye hizmet binamızı yeniden revize ettik. İtfaiye müdürlüğümüzden, Temizlik İşleri Müdürlüğümüze kadar ivme kazandırdık. Bölgemizde ekip ve ekipmanları gelişmiş birimleri bünyemizde barındırdık. Tarihiyle kültürel değerleri ve miraslarıyla Karadeniz’in incisi olan ilçemizde turizm ve yatırımlarına çok önem verdik. Tirebolu Kalesi ve sahili başta olmak üzere çalışmaları sürdürdük. Yerli ve yabancı turistlerimizi ilçemizde en iyi şekilde misafir ettik” dedi.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 11:08
  1. kültür
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