Tire 1922 Spor Kulübü'nde alacak tartışmaları

İZMİR (AA) - TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Tire 1922 Spor Kulübü'nün futbolcuları, 7 aylık alacaklarını tahsil edemedikleri gerçekçesiyle lojmandan ayrıldı.

Futbolcular, bavulları ile Tire İtfaiye Meydanı'na giderek kulüp yetkililerinin açıklama yapmasını istedi.

Tire 1922 Spor Kulübü Başkanı Mutlu Sarayköylü, meydanda futbolcular ile görüştükten sonra takımın durumuna ilişkin basın mensuplarına değerlendirmede bulundu.

Daha iyi yerlere gelebilmesi için Tire 1922 Spor Kulübü'nü belediyeye devretme konusunun gündeme geldiğini ifade eden Sarayköylü, Tire Belediyesi ile görüşmelerin henüz olumlu sonuçlanmadığı bilgisini verdi.

Mutlu Sarayköylü, üst lige çıkmayı hedefleyen takımın Tire halkına ait olduğunu dile getirerek, "Destek bulmak için elimizden geleni yapacağız. Futbolcularla konuştum, yarın maça çıkacaklar. Ödeme ile ilgili de kaynak arıyoruz. 7 aydır ödeme almadıkları doğru değil. Çok büyük bir borç yok. SGK vergi borçları var. Yarın maçımıza Tirelileri bekliyoruz, bizi yalnız bırakmasınlar." dedi.

Bugün Batman Petrolspor ile karşılaşacak Tire 1922 Spor Kulübü futbolcularının, açıklamanın ardından lojmanlara geri döndüğü öğrenildi.