TIR'dan yola mazot sızınca tüm araçlar birbirine girdi Manisa'dan İzmir yönüne giden bir TIR'ın deposundan yola mazot sızmasından dolayı oluşan zincirleme trafik kazasında, 3 kişi yaralandı.

İzmir'de, bir TIR'ın deposundan dökülen mazotun kayganlaştırdığı yolda meydana gelen zincirleme kazada, 3 kişi hafif yaralandı.



Kaza, bugün sabah saatlerinde Sabuncubeli mevkisinde meydana geldi. Manisa'dan İzmir yönüne giden bir TIR'ın deposundan, yola mazot sızdı. Mazotun kayganlaştırdığı yolda, 7 otomobil zincirleme kazaya karıştı, 3 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AKS ekipleri sevk edildi. Araçlardan çıkarılan yaralılar Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarmanın kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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