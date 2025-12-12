Tırdan sızan kimyasal maddeden etkilenen 5 kişi hastanelik oldu

İzmir'in Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Mahallesi'nde bulunan bir antrepo sahasının yakınındaki fabrikada çalışan 5 kişi, baş dönmesi, mide bulantısı ve gözlerde kızarıklık şikayetleri yaşayınca çevredeki hastanelere başvurdu.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye hızla polis ve AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) ekipleri sevk edildi.

SIFINTI KAYNAĞI TESPİT EDİLDİ

AFAD ve polis ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucunda, sağlık şikayetlerine neden olan durumun, antrepo sahasında park halinde bulunan bir tırdaki varilden sızan kimyasal madde olduğu tespit edildi.

AFAD ekiplerinin Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ölçümlerinde, sızan maddenin 'propanon' isimli kimyasal olduğu belirlendi. Yapılan ölçümlerde, maddenin çevre sağlığı açısından zararlı seviyede bulunmadığı ortaya çıktı.

Çevredeki hastanelere başvuran 5 çalışanın ise sağlık durumlarının iyi olduğu, ayakta yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildikleri öğrenildi.