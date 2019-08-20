Tıraş köpüğünü ev temizliğinde kullanabileceğinizi biliyor muydunuz?

Beylerin tıraş olurken kullandıkları köpükler aslına bakarsanız şahane bir temizlik ürünüdür. İşte, tıraş köpüğü ile evlerinizi pırıl pırıl yapmanın 5 yöntemi!

Leke düşmanı

Tıraş köpüğü leke çıkarma konusunda son derece etkilidir. Halı ya da giysinizdeki lekelerin üzerine biraz köpük püskürtün. Ovalamadan bir süre bekleyin. Daha sonra, kıyafetleri her zamanki gibi yıkayın. Halınıza uygularken, köpüğün halıya iyice nüfuz ettiğinden emin olun (birazcık ovalamak gerekebilir). Bir süre bekletin ve köpüğü sıcak su ve havluyla çıkarın.

En etkili fırın temizleyici

En zor temizlenen ürünlerden biridir fırınlar. Hanımların kabusu olan fırınları tıraş köpüğü kullanarak pırıl pırıl yapabilirsiniz. Artık eski kalıntıları fırçalamak için saatler harcamak zorunda kalmayacaksınız. Aslında, bu yöntem neredeyse hiç güç gerektirmiyor. Sadece tepsiyi çıkarın ve tepsinin tamamını kaplamak için üzerine yeterince tıraş köpüğü püskürtün. Tekrar yerine koyun ve fırını 50 derecede çalıştırın. 30 dakika bekleyin, fırını kapatın ve soğumasını bekleyin. Tüm pisliği sadece mutfak bezi ile silin.

Tarakları temizleyebilirsiniz

Fırçanın üzerinden saçları çıkarsanız bile hala yağ, kir ve saç parçaları kalacaktır. Onlardan kurtulmak için fırça üzerinde biraz köpük püskürtün ve bir süre bekletin. Sıcak su ile durulayın. Fırçanın yeniden ilk günkü gibi göründüğünü göreceksiniz!

Işıldayan aynalar

Aynaları temizlemek hiç bu kadar kolay olmamıştı. Aynaları temizlemek için tıraş köpüğü kullanın… Neden mi? Duştan çıktığımızda, buğulu aynalar hangimizi deli etmez ki! Bunu çözmek için aynanın üzerine biraz tıraş köpüğü püskürtün ve bir bezle ovun. Temiz ve kuru bir havlu kullanarak fazlalığı temizleyin. Duşunuzda aynalarınızın artık buğulanmadığını göreceksiniz!

Kişisel bakım

Tıraş köpüğünü kişisel bakımında da kullanabilirsiniz. Pahalı kremler kullanmak yerine, ayağınıza bir miktar tıraş kremi sürüp, peeling eldiveni ovalayın. Sonra bir havluyu ılık suyla ıslatın ve ayaklarınızın etrafına sarın. Su ile durulamadan önce yaklaşık 15 dakika bekletin. Ayaklarınız bebek poposu kadar yumuşak olacak!

Kaynak: meraklimelehat.com